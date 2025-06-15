Кого из осужденных не мобилизуют в ряды ВСУ: перечень преступлений и категорий

Мобилизацию осужденных в Украине было разрешено еще реформирование порядка относительно этого процесса. В то же время некоторые категории этих граждан не могут привлечь к службе в рядах Вооруженных Сил.

Кто из осужденных не может пойти в армию, что еще надо знать о мобилизации этой категории граждан – читайте в материале 24 Канала.

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Кто не мог мобилизоваться до мая 2024 года и что изменилось

До мая 2024 года лица, осужденные за тяжкие преступления (например, разбой, умышленное тяжкое телесное повреждение, вымогательство или незаконный оборот наркотиков в крупных объемах – преступления, за которые предусмотрено от 5 до 10 лет заключения), а также за особо тяжкие преступления (среди которых умышленное убийство, госизмена, теракт или изнасилование – преступления с наказанием от 10 лет и более), не подлежали мобилизации даже после снятия судимости. Такое ограничение было закреплено в статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

После принятия Закона № 3633-IX правила мобилизации осужденных изменились.

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Кто из осужденных теперь может мобилизоваться

Закон предусматривает, что мобилизация осужденных возможна только при соблюдении следующих условий:

только по решению суда;

исключительно добровольно, с согласия самого заключенного;

письменное согласие командира воинской части, в которую может быть направлен осужденный;

положительные результаты медицинского осмотра в исправительном учреждении и далее – военно-врачебной комиссии (ВВК);

не менее 3 лет остатка срока наказания;

служба таких мобилизованных происходит в специальных подразделениях;

после освобождения из тюрьмы административный надзор за ними осуществляет командир части.

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Кто из заключенных не подлежит мобилизации

Не могут быть мобилизованы лица, которые были осуждены за:

преступления против основ национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более лиц, в частности если сопровождалось изнасилованием;

сексуальное насилие;

уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152–156-1, 258–258-6, а также ч. 4 ст. 286-1 УКУ, если судимости не погашены или не сняты в установленном порядке;

посягательство на жизнь правоохранителей;

особо тяжкие коррупционные преступления;

пребывание на особо ответственной должности на момент преступления (министры, депутаты, их заместители, помощники и т.д.), независимо от статьи.

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Какие льготы получают мобилизованные осужденные

Осужденные, мобилизованные в ВСУ, имеют право на:

освобождение от наказания после прохождения военной службы по контракту;

досрочное погашение судимости после завершения службы;

выплату денежного обеспечения, как другие военные;

получение медицинской помощи;

социальные гарантии в случае ранения или гибели.

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Могут ли мобилизованные осужденные оставить службу

Уволить с военной службы таких лиц можно только в трех случаях:

по состоянию здоровья – по решению военно-врачебной комиссии;

в случае нового приговора суда, вступившего в силу;

после завершения особого периода или объявления демобилизации.

Все другие основания, которые позволяют освобождение обычным военнослужащим (плен, рождение третьего ребенка, семейные обстоятельства и т.д.), к мобилизованным осужденным не применяются.

Согласно Уголовному кодексу, условно-досрочное освобождение за службу в ВСУ касается только основного наказания – лишения или ограничения свободы. Дополнительные наказания (например, запрет занимать определенные должности, управлять транспортом, выплата компенсаций) остаются в силе.