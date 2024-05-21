В Минюсте ответили, сколько осужденных уже подали заявления на службу в армии

В Украине заявления на условно-досрочное освобождение для службы в армии подали уже более 3 тысяч осужденных.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Осужденные заключают контракты

По словам Высоцкой, в Минюсте понимали, "что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию". Соответственно нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт.

Это более трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч людей, о которых мы отмечали как о потенциале, присоединятся. Потому что при предыдущих опросах около 4,5 тысяч изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться,

– сказала заместитель министра юстиции.

Если осужденный хочет пойти на службу, он должен подать заявление к руководству учреждения, где отбывает наказание. Далее человек должен пройти ВВК. Если гражданина признают годным, орган или учреждение исполнения наказаний подают в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Кто не попадет в армию

Елена Высоцкая также добавила, что осужденные могут иметь общественно опасные болезни – это и выясняется на военно-врачебной комиссии.

Также речь идет о том, что военно-врачебные комиссии делают свою работу и, конечно, у осужденных могут быть общественно-опасные болезни – ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты, поэтому это также исключение для того, чтобы они приняли участие в этом проекте. И поэтому когда мы говорим большие цифры – о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4 – 5 тысяч,

– объяснила она.

Закон не позволяет освобождать для мобилизации осужденных за умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие и преступления против основ национальной безопасности, а также коррупционеров.

По словам Высоцкой, закон содержит предостережения на случай, когда кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.

Нужно понимать, что у закона есть определенные предостережения на случай такой. И ответственность очень высокая за уклонение от заключения контракта. Это от 5 до 10 лет лишения свободы. Поэтому все, кто хотят спекулировать на этой теме, такие люди могут попасть под дополнительную ответственность и присоединить к своим предыдущим срокам еще до 10 лет лишения свободы,

– подытожила заместитель министра юстиции.

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