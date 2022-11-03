На войну умирать или 5 лет тюрьмы: в России хотят сажать за уклонение от мобилизации

В России говорят, что проведение частичной мобилизации завершилось. Впрочем, депутаты Госдумы предложили сажать на 5 лет за уклонение от службы.

Об этом сообщают росСМИ. Кстати, после так называемого окончания мобилизации в России мужчины до сих пор получают повестки.

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В России предложили сажать на 5 лет за уклонение от мобилизации

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за уклонение от призыва в рамках мобилизации.

Так, за уклонение от мобилизации грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или в размере доходов за один – три года, принудительные работы или лишение свободы сроком до 5 лет.

Как заявил один из авторов законопроекта Эрнест Валеев, уголовная ответственность будет наступать только для тех, кто уклоняется от призыва в рамках мобилизации после того, как официально получил повестку в военкомат.

Частичная мобилизация в России: последние новости

Генштаб Вооруженных Сил России приказал командующим округами к 1 ноября завершить частичную мобилизацию населения. Поэтому в России прекратят все меры, связанные с призывом на военную службу находящихся в запасе граждан.

Впрочем, уже 1 ноября захватчики объявили осенний призыв. Соответствующий указ подписал диктатор Владимир Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз заврался. Он заявил, что якобы 87 тысяч мобилизованных "после подготовки и боевого согласования" были отправлены на войну в Украину. Министр отметил, что к подготовке "мобиков" было привлечено 3 000 инструкторов, "получивших боевой опыт" на фронте.

После так называемого завершения мобилизации жителю Уфы пришла повестка. В нем указано, что тот должен явиться в военный комиссариат 17 ноября.

Аналитики говорят, что усилия России по формированию вооруженных сил в сочетании с западными санкциями окажут долгосрочное разрушительное влияние на российскую экономику.

Так, Кремль столкнется с дефицитом бюджета, который исчерпает резервы Москвы до самого низкого уровня за последние годы из-за прогнозируемого снижения доходов от энергоресурсов, санкций и расходов на мобилизацию в России.

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