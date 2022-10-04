Есть ли на Юге новые мобилизованные россияне и готовы ли они к бою: ответ Гуменюк

Оккупанты уже отправили на фронт мобилизованных осенью россиян. Их дополнительная подготовка может проходить непосредственно на позициях в зоне боевых действий.

ВСУ активно следят за тем, как враг будет пытаться вводить новые силы. Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что новые мобилизованные россияне уже появились во временно оккупированных районах Юга.

Мы знаем их количество. Они неподготовлены, но по всей вероятности, что могут готовиться непосредственно на позициях, потому что недооценивать врага нельзя,

– объяснила она.

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По ее словам, Украина может проследить за этим процессом благодаря движению сопротивления, которое имеет возможности, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию по этому поводу.

"Поэтому мы за ними следим и проводим среди них информационную кампанию о том, как "не морая" руки кровью, они имели бы возможность сложить оружие и перейти в "обменный фонд", – резюмировала Гуменюк.

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