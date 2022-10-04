Есть ли на Юге новые мобилизованные россияне и готовы ли они к бою: ответ Гуменюк
Оккупанты уже отправили на фронт мобилизованных осенью россиян. Их дополнительная подготовка может проходить непосредственно на позициях в зоне боевых действий.
ВСУ активно следят за тем, как враг будет пытаться вводить новые силы. Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что новые мобилизованные россияне уже появились во временно оккупированных районах Юга.
Мы знаем их количество. Они неподготовлены, но по всей вероятности, что могут готовиться непосредственно на позициях, потому что недооценивать врага нельзя,
– объяснила она.
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По ее словам, Украина может проследить за этим процессом благодаря движению сопротивления, которое имеет возможности, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию по этому поводу.
"Поэтому мы за ними следим и проводим среди них информационную кампанию о том, как "не морая" руки кровью, они имели бы возможность сложить оружие и перейти в "обменный фонд", – резюмировала Гуменюк.
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Мобилизация в России: последние новости
- 21 сентября глава Кремля Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. За ним Кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора Дмитрий Песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что Москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако, по данным СМИ, Кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальные разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключенным до 15 лет.
- Крупнейшие митинги в эти дни проходят на российской части Кавказа, в том числе в Дагестане. Участники протестов требуют от силовиков отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Местные анонсировали новые масштабные протесты.
- Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
- В частности, уклоняющие решили бежать в Грузию. Тбилиси до сих пор впускает россиян в страну, поэтому на границе образовалась невероятная очередь из автомобилей.