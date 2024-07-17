Могут закрыть границу: какие формы в России приобретает мобилизация

Россия готовится осенью закрыть границу, начав новую волну мобилизации. Российское правительство разрабатывает систему, которая позволит предотвратить выезд из страны мужчин призывного возраста.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что эта информация от британской разведки может подтвердиться в будущем. К тому, же в России мобилизацией являются любые действия, способствующие увеличению количества россиян, которых забирают на войну.

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Мобилизация до сих пор не закончена

Эти действия могут иметь разные названия, в частности, "популяризация контрактной службы в российской армии". Это и есть та же мобилизация только за деньги, потому что российской власти проще с помощью денежных средств решить проблему.

Также одним из видов мобилизации может быть вербовка на войну заключенных.

В то же время классической мобилизации, когда все должны идти воевать, может и не быть. Так, объявленная 21 сентября 2022 года частичная мобилизация в России до сих пор не закончена, ведь Владимир Путин так и не подписал указ, что она остановлена,

– отметила она.

Также может произойти мобилизация и полный запрет выезда за границу мужчин призывного возраста и без объявления этого. Прецедентов такого развития ситуации достаточно.

В 2022 году не было законных оснований отправлять заключенных на войну. Соответствующие изменения в закон были приняты только в 2023 году,

– отметила Ольга Романова.

Напомним, что Россия готовит к внедрению "систему обмена информацией" между минобороны и ФСБ, которая будет предоставлять информацию о потенциальных призывниках пограничной службе ФСБ. Это позволит не допустить побега мужчин призывного возраста из России.