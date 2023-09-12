Массово и принудительно: кого в России будут мобилизовать прежде всего

Россия несет немало потерь на фронте, а значит, должна пополнять резервы. В ближайшее время из страны-оккупанта могут призвать до 700 тысяч человек.

Несмотря на то, что это достаточно внушительная цифра, в России основная масса жителей может этого не заметить. Об этом 24 Каналу отметила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Во время пандемии Covid-19 Россия потеряла миллион – никто не заметил. Поэтому сейчас миллион туда, миллион сюда – никто тоже не заметит", – отметила она.

Кого мобилизуют

Не заметить могут жители больших центральных городов. Боясь всенародного гнева, Путин пока не рискнет оттуда забирать на войну. Основной его источник может быть в тюрьмах.

"Сейчас 400 тысяч заключенных. Из них 300 тысяч можно запросто отправить на фронт", – предположила Романова.

Ольга Романова о мобилизационном потенциале в России: смотреть видео

Другая категория – работники из стран Центральной Азии, Кавказа. Те, кто получил или пока на очереди получения российского гражданства. Среди таких, по словам Романовой, можно собрать от 100 до 150 тысяч потенциальных 200-х.

И еще большой резерв – малые и средние города России. Там, где у молодежи нет надежд на достойную жизнь, но война дает такой "социальный лифт". Там можно черпать бесконечно. Можно набрать десятки и сотни тысяч призывников,

– отметила она.

Можно ли отказаться от мобилизации

Сейчас заключенные вроде бы могут отказаться идти воевать и таких до сих пор не брали на фронт. Впрочем, известны случаи, когда родные "отбивали" их.

"Пока мы не знаем о случаях принудительной вербовки. Много слышим, что они есть. Только говорим писать заявление – все боятся. Кубинцы заявляют, какие были похищенные или обманом вывезены в Россию. Те, кто не знает путинского страха – они говорят и в целом это помогает сохранить им жизнь", – добавила Ольга Романова.

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