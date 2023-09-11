Кремль хочет мобилизовать еще до 700 тысяч человек: какие планы на чеченцев

Из-за катастрофических потерь на фронте российские власти планируют усилить мобилизацию. Так, оккупанты хотят призвать на войну против Украины еще 700 тысяч человек.

Ожидается, что уже в ближайшее время враг приступит к массовой принудительной мобилизации населения. В частности, в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Кстати говоря Сколько человек Россия ежемесячно мобилизует на войну против Украины, оценили в ГУР

Российские власти планируют массовую принудительную мобилизацию

"Показатели (мобилизации – 24 Канал) по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек", – отметили в Генштабе ВСУ.

Кстати, отдельные документы на этот счет уже попали в сеть. Интересно, что в этот раз оккупанты планируют призвать также около 40 тысяч жителей Чеченской Республики. Вероятно, что их используют как "заградительные отряды" позади российских войск.

Конечно же, есть города, которых призыв почти не коснется. Так, среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.

На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи. Следовательно, единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Обратите внимание! По состоянию на утро 11 сентября на войне против Украины уже погибли более 269 тысяч российским захватчиков. Однако цифры могут быть еще больше, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий подсчитать точное количество потерь пока невозможно.

Так что если вы не хотите отдать свою жизнь за Путина и его безумные захватнические идеи, сдавайтесь в плен украинским защитникам. Для этого звоните по горячей линии проекта "Хочу жить" +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Больше информации о сдаче в плен в телеграм-канале.

Кстати, российские военные довольны и даже удивлены условиями и отношением к ним в плену. Украина гарантирует содержание согласно нормам Женевских конвенций.

Сколько военных агрессор сосредоточил в Украине