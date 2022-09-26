Это пушечное мясо, собранное наспех, – Гуменюк о "частичных мобиках" россии

Российское руководство благодаря мобилизации решило оказать количественное влияние на фронте. При этом в кремле пренебрегли качеством, чем обрекают на смерть своих солдат.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она назвала солдат, которых мобилизует россия, так называемым "пушечным мясом".

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В Украине пока не зафиксировали свежемобилизованных россиян

Скорее всего, влияние будет чисто количественное, но не качественное. Это то самое "пушечное мясо", о котором столько уже сказано,

– сказала она.

Гуменюк подчеркнули, что люди, которых мобилизует россия, не прошли соответствующую учебу. Вместе с тем она отметила, что это только в пользу Украины.

Представитель ОК "Юг" заметила, что оккупанты в спешке набирают солдат и пытаются скомпоновать их в какие-то подразделения. Однако с военной точки, как сказала Гуменюк, они должны пройти хоть какое-то слаживание, чтобы хотя бы понимать, кто куда бежит и когда стреляют.

"Поэтому то, что количественно подразделения будут наполняться и лататься те дыры, которые созданы боевыми потерями, понятно. Но какое будет качество – увидим", – отметила Гуменюк.

Также она рассказала, что в Украине пока не зафиксировали максимально свежих мобилизованных россиян. Гуменюк предположила, что, возможно, они еще не созрели до того, что стоит сложить оружие и сдаться в плен.

Мобилизация в россии: главное

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