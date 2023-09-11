Не будет так просто, – экс-командующий сказал, почему России будет сложно мобилизовать людей

В сентябре 2022 года Кремль объявил о так называемой "частичной" мобилизации и призвал в армию по меньшей мере 300 тысяч оккупантов. В этом году России будет сложнее мобилизовать людей.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, экс-командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец. По его словам, резерв у России большой, но есть причины, почему мобилизация в 2023 году будет сложнее.

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Сложности с мобилизацией в России

Иван Якубец отметил, что прежде всего россияне противятся мобилизации, ведь знают об огромных потерях захватчиков на фронте. Российские граждане уже поняли, что в Украине идет не "спецоперация", а настоящая война.

С другой стороны, возможно, Россия сможет обеспечить подготовку оккупантов, например, на территории Беларуси. Однако все равно уровень мобилизованных россиян будет невысоким.

Но все равно их уровень будет небольшой, потому что нужно очень много людей, вооружения и всего для обеспечения боевой подготовки. Такую часть бросать туда – будет не так просто поднять мобилизационные масштабы,

– считает экс-командующий.

Якубец о мобилизации в России: смотрите видео

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