"Это пушечное мясо": почему мобилизация в россии не будет иметь сильного влияния на фронте
Россия поздно объявила мобилизацию. Подготовить специалистов в короткие сроки россияне не смогут, да и не на чем это делать, так что очередное "пушечное мясо" ситуацию на фронте для оккупантов не исправит.
Такое мнение 24 каналу озвучил экс-боец 241 бригады Вадим Кодачигов. Ранее психолог объяснил, почему россиянам легче уйти от мобилизации, чем протестовать.
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Важно не количество, а качество людей
Кодачигов рассказал, что современная война – это война технологий. Важно не количество, а качество людей. В россии людей будут явно мобилизовать в пехоту. Однако пехота занимается закреплением на рубежах тогда, когда уже отработала артиллерия и зачищена территория.
Этих людей нужно снабдить оружием. К тому же не автоматами, а современными видами вооружения, которые потеряли россияне. Современные системы наведения, поражения частично уничтожены, частично перешли к ВСУ,
– отметил эксбоец 241 бригады.
Он добавил, что эти люди смогут разве поля наши потоптать. Ситуацию на фронте качественно они не изменят никак. Это не о победе. Технологии предоставить россияне мобилизованным не смогут никак.
Артиллерийский расчет быстро ликвидирует их
По словам Кодачигова, артиллерийский расчет может уничтожить 10 – 20 тысяч человек за 3 – 4 часа. Поэтому "могилизация" – это то, что точно они смогли придумать.
"Запад это увидел и будет поставлять нам еще больше оружия. Мы не теряем его, россиянам не отдаем, а идем с ним в наступление", – заметил он.
Экс-боец 241 бригады подчеркнул, что большинство из этих 300 тысяч мобилизованных бойцы ВСУ даже в глаза не увидят.
Мобилизация помогла бы раньше
Кодачигов продолжил, что мобилизация помогла бы россиянам несколько месяцев назад. Тогда у них было бы время подготовить хоть каких-нибудь специалистов.
За 3 – 4 месяца у них были бы и танкисты, и артиллеристы, и операторы беспилотников. А теперь люди, которые сюда приедут, это просто "пушечное мясо",
– подчеркнул экс-боец 241 бригады.
Он рассказал, как в свое время на сложном участке боя его подразделение видело российскую пехоту всего 3–4 раза. Столько было автоматных сражений. Все остальное это битва артиллерий, танков, минометов и т.д.
За короткий срок специалистов не подготовить
По мнению Кодачигова, за короткий срок подготовить специалистов россии не удастся. В частности, танкистов нужно учить на танках Т-55 или Т-34. Запад будет давать нам больше оружия, а значит, и количество российских жертв увеличится.
"У них тогда начнут включаться мозги. Только когда им страшно. По-другому у них не работает", – подытожил он.
Кодачигов о том, почему мобилизация в россии не окажет сильного влияния на фронте: смотрите видео
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