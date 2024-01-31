Россия изменила основной источник военнослужащих для войны в Украине, – британская разведка
Источник:Ministry of Defence
Разведка Великобритании 31 января обнародовала отчет об изменениях в частичной мобилизации в России. Сообщается, что призыв заключенных теперь проводят несколько иначе.
В частности, в отчете отмечается, что набор заключенных был ответом на немедленный призыв. Говорится о начале полномасштабного вторжения на территорию Украины.
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Изменения в призыве россиян
Ранее с заключенными заключали краткосрочные контракты, которые вызвали определенные споры внутри российского общества. Речь идет о повторении заключенными своих преступлений после возвращения домой, а также коротких сроков их службы, по сравнению с резервистами, мобилизованными на неопределенный срок.
Согласно расследованию российской службы BBC, с сентября 2023 года в России прекратили набор заключенных на краткосрочные контракты.
С тех пор российским заключенным предлагают стандартные (долгосрочные – 24 Канал) контракты на прохождение военной службы, которые предусматривают согласие служить в армии как минимум до окончания срока действия приказа о частичной мобилизации от сентября 2022 года.
Таким образом, российские заключенные воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники и мобилизованные, которым не позволят вернуться домой до конца захватнической войны против Украины.
Частичная мобилизация в России: последние новости
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что массовая мобилизация на России маловероятна, потому что просто мобилизационных ресурсов не хватит, в частности, вооружения и самое главное офицеров и сержантов.
- По его словам, если брать общий мобилизационный резерв, то там миллионы людей, вот на это конечно не хватит ресурсов, но, например, 300 тысяч без объявления мобилизации смогут набрать. Он предположил, что мобилизация на территории страны-агрессорки будет иметь ползучий порядок. Тем более особой необходимости для этого, по мнению Яковенко, на самом деле нет.
- В частности, глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Россия тратит больше войск, чем может набрать. К тому же если мобилизация проваливается, то пополнить ряды оккупационной армии помогают наемники. В общем ежемесячно Россия набирает около 30 тысяч солдат, используя их для пополнения потерь и формирования резервов.
- Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий отмечал, что около 1000 – 1200 человек ежедневно присоединяются к российской армии по мобилизации или добровольно.