"Гребут" в трех местах: как в России активно осуществляют мобилизацию
В России активно продолжается мобилизация. Больше всего на войну против Украины Кремль бросает заключенных, работников из других стран и жителей отдельных регионов, в частности, Бурятии, Дагестана и Тувы.
Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, российское население видит, что так называемая "частичная" мобилизация до сих пор продолжается, однако им безразлично.
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Мобилизационный "писосос" в России
Ольга Романова отметила, что в России очень активно вербуют заключенных. Если они и сомневаются, стоит ли ехать воевать против Украины, то все равно подписывают контракт.
У кого были какие-то сомнения, подписывать ли контракт на войну, его подписывают. Они понимают или считают, что понимают, что это последний шанс получить хоть какие-то контрактные деньги. А дальше будут брать всех подряд под мобилизацию. Каждый день мы получаем сообщения о вербовке в тюрьмах,
– сказала она.
Также россияне часто бросают на фронт гастарбайтеров из других стран, среди которых в частности заключенные. Приблизительно 10 тысяч граждан Таджикистана на момент начала полномасштабного вторжения отбывали наказание в российских тюрьмах, которых вербовали вагнеровцы, сейчас это делает минобороны России.
Недавно родственники завербованных обращались в посольство Таджикистана с просьбой остановить эту вербовку или перевести заключенных на отбывание наказания в Таджикистан. Посол ответил, что следует обращаться в генеральную прокуратуру России и Таджикистана. Если они сочтут, что им действительно лучше отбывать наказание в Таджикистане, тогда может быть депортация. Фактически это означает отказ.
"Также хорошо работает "пылесос" на национальных окраинах. Еще не призвали всех бурят, тувинцев, дагестанцев. Там есть что "пылесосить". Понятно, что города-миллионники пойдут в последнюю очередь. Там пока либо добровольцы, либо командный состав и рекламная картинка ", – рассказала Романова.
Романова о мобилизации в России: смотрите видео
Мобилизация в России: последние новости
- Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что россияне якобы "по своей воле" хотят воевать против Украины. Путин убеждает, что за последние месяцы количество "добровольцев" в России якобы составляет около 300 тысяч человек.
- Глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные российские военнослужащие не вернутся из зоны боевых действий до окончания так называемой "спецоперации". Он добавил, что никакая ротация для них не предусмотрена. Максимум, на который они могут рассчитывать, – это отпуск за каждые шесть месяцев службы. Это также может свидетельствовать о том, что армия оккупантов понесла большие потери, и Кремль не способен заменить старые силы новыми.
- Ранее сообщалось, что в Кремле якобы хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Таким образом они якобы планируют учесть процессы мобилизации в резерв, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 военнослужащих на службу с использованием принудительных мер.