Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, российское население видит, что так называемая "частичная" мобилизация до сих пор продолжается, однако им безразлично.

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Мобилизационный "писосос" в России

Ольга Романова отметила, что в России очень активно вербуют заключенных. Если они и сомневаются, стоит ли ехать воевать против Украины, то все равно подписывают контракт.

У кого были какие-то сомнения, подписывать ли контракт на войну, его подписывают. Они понимают или считают, что понимают, что это последний шанс получить хоть какие-то контрактные деньги. А дальше будут брать всех подряд под мобилизацию. Каждый день мы получаем сообщения о вербовке в тюрьмах,

– сказала она.

Также россияне часто бросают на фронт гастарбайтеров из других стран, среди которых в частности заключенные. Приблизительно 10 тысяч граждан Таджикистана на момент начала полномасштабного вторжения отбывали наказание в российских тюрьмах, которых вербовали вагнеровцы, сейчас это делает минобороны России.

Недавно родственники завербованных обращались в посольство Таджикистана с просьбой остановить эту вербовку или перевести заключенных на отбывание наказания в Таджикистан. Посол ответил, что следует обращаться в генеральную прокуратуру России и Таджикистана. Если они сочтут, что им действительно лучше отбывать наказание в Таджикистане, тогда может быть депортация. Фактически это означает отказ.

"Также хорошо работает "пылесос" на национальных окраинах. Еще не призвали всех бурят, тувинцев, дагестанцев. Там есть что "пылесосить". Понятно, что города-миллионники пойдут в последнюю очередь. Там пока либо добровольцы, либо командный состав и рекламная картинка ", – рассказала Романова.

Романова о мобилизации в России: смотрите видео

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