"Пошла кашу варить, а посадили в УАЗ": родственники оккупантов жалуются на минобороны России
Россия находит новые способы привлечь как можно больше бойцов к войне с Украиной. Таким образом, российских добровольцев, которые решили принять участие в боевых действиях, работая поварами или фельдшерами, переквалифицировали на другие должности.
В российских телеграмм-каналах россияне жалуются, что их родных переводят в боевые части и заставляют брать в руки оружие. В то же время оккупанты ищут способы расторгнуть контракты с российским министерством обороны.
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Переквалификация российских захватчиков
Одна женщина рассказала, что ее подруга пошла в "зону СВО" якобы поваром, потому что хотела быть рядом с сыном, который воюет против Украины. Впрочем, уже через неделю узнала, что ее переквалифицировали водителем.
Пошла кашу варить, а посадили в УАЗ. Сказали – будешь водителем, что-то куда-нибудь доставлять. На передовой или нет, точно не знаю, связи с ней уже нет,
– говорится в сообщении.
Жена одного из оккупантов рассказала, что он подписал контракт с минобороны России на должность водителя, а его назначили сапером. Теперь он стал заместителем командира взвода. В то же время, зарплату ему не повысили.
Другая женщина пожаловалась, что ее 60-летний отец подписал контракт на должность фельдшера. Две недели он находился на территории России, а сейчас служит в штурмовом отряде в Донецкой области.
Подобных сообщений в сети становится больше. Попавшие в такую ситуацию россияне интересуются, как их родственникам расторгнуть контракт или добиться, чтобы их снова вернули на прежние должности.
Впрочем, как оказалось, российскому ведомству этого дела нет и подобные обращения там даже не рассматривают.
Россияне жалуются, что их родных переводят в боевые части / Скриншот из соцсетей
Мобилизация в России: последние новости
- В ГУР сообщили, что Россия готова к открытой массовой мобилизации, однако сейчас не может его объявить. Все из-за президентских выборов российского президента. Кроме того, мобилизация повлияет на общественно-политическое положение страны-агрессора. Большой удар будет нанесен экономической сфере.
- 4 декабря стало известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин подписал приказ об увеличении штата российской армии на более двух миллионов человек. В частности, количество армии составит 1 миллион 320 тысяч солдат. Это компенсация вооруженных сил, потенциально готовящаяся к мобилизации в России.
- Впоследствии офицер ВСУ Николай Мельник напомнил, что весной 2024 года в России состоятся президентские выборы. По его словам, после очередного переизбрания Путин может отважиться на тотальную мобилизацию населения. Кроме того, репрессивная машина страны-агрессора работает достаточно хорошо, чтобы собрать столько людей, сколько нужно. Они планируют набрать минимум 300 тысяч, а также компенсировать количество, которое демобилизуют. То есть, общее количество – примерно 400 тысяч россиян.