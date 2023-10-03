Живут в среднем два месяца: удастся ли россиянам мобилизовать 130 тысяч человек

В направлении Работино российские оккупанты пытаются закрыть пробелы в их обороне, которые сделали ВСУ. Они видят продвижение украинских защитников и бросают туда самые "элитные" подразделения ВДВ.

Часто эти воздушно-десантные войска врага доукомплектованы обычными мобилизованными. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что в основном ВДВ – это сборная солянка.

Читайте также Из-за огромных потерь Россия перебрасывает меньше мобилизованных оккупантов, – Генштаб

"Сейчас они воюют на передовой, чтобы закрывать дыры, пока российские власти не привлекут новое пополнение живой силы. Это срочники, набранные весной, которых сейчас планируют набирать в России. Называли, что от 130 тысяч, возможно, немного больше или меньше" , – заметил он.

"Даже тараканы живут дольше"

Иван Ступак отметил, что весной 2022 года россияне имели цель набрать 120 тысяч срочников, а набрали 90 тысяч. Даже если сейчас врагу удастся собрать эти 130 тысяч оккупантов, то это будут молодые парни 18 – 20 лет, а не обученные военные.

В исследовании говорят, что средний срок жизни российского мобилизованного на украинских фронтах – это два месяца. Мне кажется, что даже тараканы живут дольше в природе, чем российский мобилизованный на украинских фронтах,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Ступак о мобилизации в России: смотрите видео

Мобилизация в России: последние новости