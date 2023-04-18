Усиление мобилизации в Украине: будут ли призывать всех

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. После "слива секретных документов" стали говорить о возможной "полной" мобилизации.

Однако "полной" мобилизации в Украине нет. Будут ли призывать всех и усиливать мобилизацию – расскажет 24 Канал.

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Будет ли в Украине усиление мобилизации

Согласно законодательству, мобилизация в Украине может быть только частичной или общей. Так называемой "полной" мобилизации не существует.

По состоянию на сегодняшний день в Украине продолжается проведение общей мобилизации, которую ввел президент Владимир Зеленский от 24 февраля 2022 года. Таким образом, объявить "полную" мобилизацию невозможно.

Будут ли призывать всех

Согласно статье 23 Закона о мобилизации, призвать всех военнообязанных мужчин не могут, поскольку там есть определенный перечень категории лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. Это многодетные родители, люди с инвалидностью, студенты, преподаватели, временно непригодные и другие.

Если мобилизацию усилят, то в вышеуказанную статью будут внесены соответствующие изменения, сократив основания для предоставления отсрочки от призыва. Однако на сегодняшний день такие изменения не предусмотрены.

Усиливать мобилизацию в Украине нет нужды

Недавно Алексей Резников заявил, что усиливать мобилизацию в Украине пока нет нужды. План мобилизации, который утвердил Генштаб ВСУ, до сих пор не завершен.

К тому же Резников подчеркнул, что на сегодняшний день наш Генштаб справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках.