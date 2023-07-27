Служить будут все, – Чмут сделал прогноз насчет мобилизации в Украине

Тарас Чмут спрогнозировал, что будет с мобилизацией в Украине в будущем в контексте продолжающейся полномасштабной агрессии России. Ветеран АТО считает, что пройти через службу в армии придется всем.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что во время полномасштабной войны России против Украины все будут служить. Основатель "Украинского милитарного центра" развернуто объяснил свое мнение.

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Что будет с мобилизацией в будущем

Чмут предположил, что рано или поздно все вынуждены будут пойти в ВСУ. По его словам, это будет происходить постепенно. Одномоментно всех забрать на войну не могут, потому что Украина должна функционировать.

Будет тот момент, когда кого-то, кто отвоевал год, полтора-два, поменяют на кого-то, кто этого еще не делал. Начнется процесс ротации. И это значит, что будут брать тех, кто не был. И так оно дойдет до каждого,

– сказал Чмут.

Он призвал украинцев быть готовыми к тому, что их могут мобилизовать. Чмут считает, что в рядах ВСУ найдется место для всех – "от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров".

Какой совет дал Чмут людям в тылу

Ветеран АТО посоветовал украинцам, которые не на фронте, подготовить самих себя.

Сейчас, пока вы не там, у вас есть уникальная возможность подготовить себя с точки зрения курсов, изучения материалов, литературы, исправления или поправки здоровья, физической подготовки и так далее. Но, в любом случае, давайте называть вещи корректно: мы должны быть готовы, что так или иначе служить будут все,

– объяснил Чмут.

Он подчеркнул, что фраза типа "я ничего не умею, я ничего не знаю" не может быть отмазкой. По его словам, человек может выполнять какую-то работу в армии, если он умеет пользоваться телефоном и "имеет две руки и две ноги". Главное, чтобы была мотивация и желание. Умение стрелять из всех видов вооружения в первый день службы не обязательно. Как отметил Чмут, раньше в армии человек, нормально пользующийся Excel, имел большую ценность на уровне батальона.

Эксперт заявил, что в 2015 году он после завершения вуза ушел в армию, хотя не служил. Так же в разные годы сделала треть сотрудников фонда "Вернись живым".

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