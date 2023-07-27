Служить будут все, – Чмут сделал прогноз насчет мобилизации в Украине
Источник:BBC
Тарас Чмут спрогнозировал, что будет с мобилизацией в Украине в будущем в контексте продолжающейся полномасштабной агрессии России. Ветеран АТО считает, что пройти через службу в армии придется всем.
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что во время полномасштабной войны России против Украины все будут служить. Основатель "Украинского милитарного центра" развернуто объяснил свое мнение.
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Что будет с мобилизацией в будущем
Чмут предположил, что рано или поздно все вынуждены будут пойти в ВСУ. По его словам, это будет происходить постепенно. Одномоментно всех забрать на войну не могут, потому что Украина должна функционировать.
Будет тот момент, когда кого-то, кто отвоевал год, полтора-два, поменяют на кого-то, кто этого еще не делал. Начнется процесс ротации. И это значит, что будут брать тех, кто не был. И так оно дойдет до каждого,
– сказал Чмут.
Он призвал украинцев быть готовыми к тому, что их могут мобилизовать. Чмут считает, что в рядах ВСУ найдется место для всех – "от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров".
Какой совет дал Чмут людям в тылу
Ветеран АТО посоветовал украинцам, которые не на фронте, подготовить самих себя.
Сейчас, пока вы не там, у вас есть уникальная возможность подготовить себя с точки зрения курсов, изучения материалов, литературы, исправления или поправки здоровья, физической подготовки и так далее. Но, в любом случае, давайте называть вещи корректно: мы должны быть готовы, что так или иначе служить будут все,
– объяснил Чмут.
Он подчеркнул, что фраза типа "я ничего не умею, я ничего не знаю" не может быть отмазкой. По его словам, человек может выполнять какую-то работу в армии, если он умеет пользоваться телефоном и "имеет две руки и две ноги". Главное, чтобы была мотивация и желание. Умение стрелять из всех видов вооружения в первый день службы не обязательно. Как отметил Чмут, раньше в армии человек, нормально пользующийся Excel, имел большую ценность на уровне батальона.
Эксперт заявил, что в 2015 году он после завершения вуза ушел в армию, хотя не служил. Так же в разные годы сделала треть сотрудников фонда "Вернись живым".
Мобилизацию продолжат из-за войны с Россией
- Недавно народный депутат Ярослав Железняк спрогнозировал продолжение мобилизации и военного положения до 15 ноября 2023 года. Это будет уже восьмое голосование Верховной Рады с начала полномасштабной российской агрессии.
- В настоящее время военное положение и мобилизация действуют до 18 августа 2023 года. Не так давно Владимир Зеленский предложил Верховной Раде Украины продлить их. Соответствующие проекты законов уже внесены в парламент.
- Оборонный Комитет Верховной Рады Украины уже принял решение о продолжении военного положения и мобилизации на 90 дней. Однако теперь его должен принять парламент.