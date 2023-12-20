Мобилизация в Украине: что изменит электронный реестр "Оберег"

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, потому что полномасштабная агрессия со стороны России не прекращается. В Сухопутных войсках ВСУ объяснили, при каком условии прекратится раздача повесток в спортзалах и ресторанах.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже работает, однако он пока не синхронизирован с другими государственными реестрами. По его словам, после принятия соответствующего законопроекта, в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные базы данных.

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Как реестр изменит ситуацию

Глава пресс-службы отметил, что в настоящее время та электронная база, которая работает в ТЦК, позволяет сотрудникам военкоматов оповещать граждан в любой точке Украины. Существовавшие в бумажном виде данные были перенесены в электронный формат.

По его словам, после того, как все заработает, все вопросы посещения представителями ТЦК спортклубов и ресторанов или оповещения на блокпостах автоматически отпадут. Фитьо отметил, что электронный реестр упростит проведение мобилизации ресурсов: человеческих, транспортных и т.п.

Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения. И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть некий страх посещения ТЦК и СП. Они полагают, что первая повестка – это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу,

– заявил он.

Как работают повестки

Руководитель пресс-службы подчеркнул, что получение военнообязанным первой повестки лишь означает, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для обновления данных и прохождения ВЛК. Фитьо отметил, что вторую повестку военнообязанный получит только тогда, когда потребуется его профессия (при условии, что он пригоден к военной службе).

Только тогда вам будет предоставлена вторая повестка, по которой военнообязанный едет в учебный центр, где проходит обучение минимум месяц. Если же профессия сложнее, то обучение может длиться и два, и три месяца,

– сказал он.

Он добавил, что учения также проходят за границей у иностранных партнеров Украины. В качестве примера он привел Великобританию, Германию, Польшу, Испанию.

Другие заявления Фитьо