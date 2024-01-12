Есть проблемы, – Арахамия объяснил, что не понравилось нардепам в законопроекте о мобилизации

Недавно состоялось закрытое совещание с военным командованием по новому законопроекту о мобилизации, который уже успел стать главной темой обсуждений в обществе. Тогда было решено вернуть документ на доработку. Глава фракции "Слуга народа" объяснил, что именно стало причиной такого решения.

Формат законопроекта, обнародованный ранее, не получил поддержки ни в парламенте, ни в обществе. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Какие главные недостатки законопроекта

По словам Арахамии, в Верховной Раде отдают себе отчет в важности мобилизации, однако выполнять ее нужно должным образом. Он отметил, что формат, представленный Кабмином ранее, не понравился многим чиновникам.

Глава президентской фракции также обратил внимание на недавнее заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Омбудсмен по правам человека выступил с тем, что там (в законопроекте – 24 Канал) есть много норм, нарушающих права человека. Так что есть проблемы в этом законопроекте, их немало. Мы встречались со многими военными и заверили все политсилы, что мобилизацию нужно делать и продолжать, чтобы пополнять резервы,

– подчеркнул Арахамия.

Он рассказал, что законопроект был возвращен к его инициаторам, чтобы Кабмин согласовал определенные моменты с военными. Глава президентской фракции также добавил, что Верховная Рада уже предоставила свои предложения по изменениям в этом документе.

Как отметил Арахамия, среди инициатив Кабмина, которые не понравились чиновниками, есть мобилизация транспорта у ФЛП, призыв людей с инвалидностью III группы и так далее.

Противоречива, по мнению Арахамии, также идея отправки повестки с помощью электронной почты. Он пояснил, что у кого-то может не быть доступа к своим данным, поэтому назначать уголовное наказание за это будет абсурдным решением.

Что этому предшествовало