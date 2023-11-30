Требуются изменения в мобилизации: у Зеленского назвали 4 направления

В ближайшее время должны произойти изменения в мобилизации. Соответствующий законопроект готовится в Верховной Раде. В частности, должно быть зафиксировано право военных на демобилизацию. Также появится возможность мобилизации через рекрутинговые компании.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что на этом этапе войны усложнился процесс мобилизации. Также одно из ключевых изменений, которое должно она претерпеть, – в коммуникации.

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Каких изменений ждать

Подоляк отметил, что мобилизацию, демобилизацию, функционирование рекрутинга должны комментировать три института:

Президент Украины как Верховный Главнокомандующий;

непосредственно представители Ставки и СНБО;

Генеральный штаб ВСУ – ключевой коммуникатор, который должен объяснять функционирование этих процессов, а также происходящие в них изменения. Эти институции понимают, что нужно с точки зрения эффективности процессов мобилизации и с учетом того, что происходит в ТЦК и ВЛК.

В то же время, на этом этапе войны крайне сложно проводить мобилизацию, потому что все, кто в начале понимали, что такое война и хотели служить, уже находятся на линии фронта. Сегодня эти процессы нуждаются в другой коммуникации,

– отметил советник главы ОПУ.

Михаил Подоляк прокомментировал изменения, которые коснутся мобилизации: смотрите видео

Очень важно, подчеркнул Подоляк, чтобы у нас было меньше экспертов относительно того, как, где и когда нужно проводить мобилизацию. Даже представители депутатского корпуса, имеющие принадлежность к соответствующим комитетам, иногда дают удивительные советы без консультации с военными.

Только военные либо представители Ставки Верховного Главнокомандующего могут давать те или иные конкретные разъяснения. Но изменения в мобилизационном процессе нужны,

– подчеркнул он.

Михаил Подоляк назвал 4 направления, необходимых изменений:

другая коммуникация;

другие гарантии тренинга и психологической подготовки;

фрагментация всех, кто хочет работать в украинской армии;

минимизация высказываний личных мнений по поводу войны, мобилизации и рекрутинга.

Мобилизация в Украине: важное

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что изменения в мобилизации, в частности, будут связаны с привлечением к призыву двух крупнейших в Украине рекрутинговых компаний. Они приобщатся к поиску людей с конкретными навыками, которые найдут применение на фронте.

По словам Данилова, мобилизация станет "более гибкой". В частности, рекрутинговые компании будут объявлять специальности, необходимые на фронте, и украинцы смогут пойти добровольцами на определенную должность.

Также народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в настоящее время в Верховной Раде продолжается подготовка нового законопроекта по изменениям в мобилизации.

Он анонсировал два проекта закона о социальной защите военнослужащих и усовершенствовании вопроса мобилизации и прохождения военной службы.