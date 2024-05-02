Какие льготы и защиту получат военные, служащие в ВСУ: ответ Минобороны
Источник:Министерство обороны
В Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно документу, военнослужащие ВСУ получают социальную и правовую защиту от государства.
Подробную информацию о льготах, защите и мотивации опубликовало Министерство обороны Украины. Важно, что часть пунктов касаются не только военнослужащих, но и их семей.
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Льготы при заключении первого контракта
- Право на компенсацию 50% первого взноса по ипотечному кредиту.
- Дополнительная компенсация 100 тысяч гривен после первого года службы и еще 100 тысяч гривен после второго.
В Минобороны отмечают, что компенсация предоставляется один раз, а детали будет определять Кабмин.
Отсутствие штрафных санкций, пени и процентов за кредиты
- Отсутствие штрафных санкций для военнослужащих, пени и процентов за кредиты для военнослужащих и их семей во время особого периода, кроме кредитов на жилье и авто.
- Право на сертификат в размере 150 тысяч гривен на покупку транспортного средства при заключении контракта, предоставляется один раз в первые три месяца контракта.
Вознаграждения военнослужащим во время военного положения или особого периода
- Дополнительное вознаграждение на условиях и в размерах, которые устанавливает Кабинет Министров Украины.
- Вознаграждение за уничтоженную или захваченную военную технику противника от 4 до 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Гарантированный отпуск военнослужащим
- 30 дней, из которых одна часть не может быть меньше 15 дней.
- До 15 дней в год за уничтоженную технику.
- 90 дней после освобождения из плена с сохранением ежемесячного денежного обеспечения по последнему месту службы (в случае, если не увольняется).
Гарантированное сохранение места на службе и продление срока контракта военнослужащим в отпуске
- Для ухода за ребенком до 3 лет или до 6 лет по медицинскому заключению.
Также военнослужащие получают возмещение фактических расходов в командировках в Украине и за рубежом на время военного положения или особого периода. В частности это касается проживания, транспорта, питания и других личных потребностей (суточные).
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Украине отменят статус "ограниченно годный" для военнообязанных. Те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "годных" или "непригодных" к военной службе. Также военнообязанных разделят на 4 категории.
- Военнообязанные, которые обновляют данные в ТЦК, в любом случае будут направлены на военно-врачебную комиссию. Информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.
- Правительство планирует провести учет мужчин, которые могут быть мобилизованными, но сейчас не проживают в Украине. В то же время проведение этого учета не означает, что человек сразу потеряет статус временной защиты за рубежом или будет автоматически мобилизован.