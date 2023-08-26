Повестки в Украине: какие причины считаются уважительными для неявки в ТЦК

Мобилизация в Украине длится уже полтора года. Список случаев, когда за неявку в военкомат не угрожает ответственность, закреплен в постановлении Кабмина.

О причинах, которые считают важными для неявки в ТЦК и СП, рассказывает 24 Канал. Заметим, что военное положение и мобилизация продолжили до 15 ноября.

Читайте также Почему в ТЦК вызывают всех мужчин и кого ВВК признает непригодным: четкие объяснения

Уважительные причины неявки в военкомат

Так вот в постановлении Кабинета Министров №673 четко определены случаи, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность. В частности, уважительными причинами определяются:

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществления военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применения к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие.

Однако важно знать, что эти причины должны быть подтверждены соответствующими документами, в частности, справками.

Советуем прочесть Мобилизация в сентябре: как будет происходить и кто может рассчитывать на бронь

В Украине могут усилить мобилизацию

Недавно Владимир Зеленский заявил, что военные просили усилить мобилизацию. В то же время глава государства отметил, что обсуждать это пока рано. Ведь сначала нужно навести порядок в органах, непосредственно отвечающих за мобилизацию.

Секретарь СНБО не возразил, что дополнительный призыв может состояться, однако, согласно утвержденным 24 февраля 2022 нормам.

"Насилию не надо поднимать, потому что все идет по плану, который на сегодняшний день есть", – подчеркнул Алексей Данилов.