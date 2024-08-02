Не только военные специальности: кто нужен в ВСУ в августе 2024 года

В Вооруженных Силах Украины есть постоянный запрос на увеличение личного состава. Однако сейчас в армии важны не только военные специальности.

Воинские части часто оставляют объявления о том, каких конкретно специалистов им не хватает в данный момент. В Минобороны также объясняли, что процент тех, кто участвует в штурмовых действиях, от общего количества военнослужащих, на самом деле не так высок.

Читайте также Из каких этапов должен состоять призыв во время мобилизации

Какие специалисты нужны в ВСУ

Министерство обороны Украины сотрудничает с несколькими рекрутинговыми платформами. Речь идет о:

Lobby X;

Robota.ua;

Work.ua;

OLX.

Таким образом украинцы могут предлагать свои кандидатуры в определенные подразделения и на определенные специальности. Отмечается, что перечень вакансий стабильно широкий.

В Генштабе поддержали мобилизацию без участия ТЦК . Нардеп, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что соответствующее предложение должны одобрить в Кабмине.

Ранее руководитель военного департамента рекрутинговой платформы Lobby X Ольга Бандривская рассказала, что на сайте доступны более 3000 актуальных вакансий. Они касаются всех родов войск Сил Обороны и на каждую из вакансий готовы набрать десятки людей.

По словам Бандривской, высокий спрос наблюдался на таких специалистов:

операторы БПЛА;

водители;

механики;

мастера техники;

электрики;

медики.

К слову, в мае стало известно, что Сухопутные войска создали собственный рекрутинговый центр для набора специалистов по беспилотным летательным аппаратам. Центр отбирает мотивированных кандидатов с необходимыми качествами для обучения и службы.