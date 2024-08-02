Не только военные специальности: кто нужен в ВСУ в августе 2024 года
Источник:NV
В Вооруженных Силах Украины есть постоянный запрос на увеличение личного состава. Однако сейчас в армии важны не только военные специальности.
Воинские части часто оставляют объявления о том, каких конкретно специалистов им не хватает в данный момент. В Минобороны также объясняли, что процент тех, кто участвует в штурмовых действиях, от общего количества военнослужащих, на самом деле не так высок.
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Какие специалисты нужны в ВСУ
Министерство обороны Украины сотрудничает с несколькими рекрутинговыми платформами. Речь идет о:
- Lobby X;
- Robota.ua;
- Work.ua;
- OLX.
Таким образом украинцы могут предлагать свои кандидатуры в определенные подразделения и на определенные специальности. Отмечается, что перечень вакансий стабильно широкий.Обратите внимание! В Генштабе поддержали мобилизацию без участия ТЦК. Нардеп, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что соответствующее предложение должны одобрить в Кабмине.
Ранее руководитель военного департамента рекрутинговой платформы Lobby X Ольга Бандривская рассказала, что на сайте доступны более 3000 актуальных вакансий. Они касаются всех родов войск Сил Обороны и на каждую из вакансий готовы набрать десятки людей.
По словам Бандривской, высокий спрос наблюдался на таких специалистов:
- операторы БПЛА;
- водители;
- механики;
- мастера техники;
- электрики;
- медики.
К слову, в мае стало известно, что Сухопутные войска создали собственный рекрутинговый центр для набора специалистов по беспилотным летательным аппаратам. Центр отбирает мотивированных кандидатов с необходимыми качествами для обучения и службы.