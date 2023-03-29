Какие документы нужно взять с собой в ТЦК после получения повестки
Источник:Сухопутные войска
С начала полномасштабного вторжения в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Важно быть осведомленным в законодательном аспекте этого процесса. В частности, нужно знать, какие документы следует взять с собой во время визита в территориальный центр комплектации.
Следует сказать, что вручение повестки не означает сразу отправку на фронт. В большинстве случаев такие документы выдают для того, чтобы, скажем, уточнить данные по месту жительства гражданина.
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Что нужно иметь с собой
Если представители территориального центра комплектации вручили вам повестку, в ней должно быть указано, когда вам следует явиться в ТЦК. Собственно, с собой следует иметь следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- медицинские документы;
- удостоверение водителя;
- информацию об образовании;
- документы о составе семьи;
- документы о наличии детей или уходе за людьми с инвалидностью.
Список документов, которые нужно взять в ТЦК / Скриншот с видео Сухопутных войск
С этим набором вы должны прийти в районный центр комплектования, где дежурный отправит вас по званию в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.
Рядовые, сержанты или старшины – в один (кабинет – 24 Канал), офицеры – в другой. Там сверяют документы,
– рассказали в Сухопутных силах.
Будет ли усиление мобилизации
- Вспомним к этой теме недавнее заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который сказал, что якобы в Украине может быть усиление мобилизации потому, что Путин объявил о передаче Беларуси тактического ядерного оружия.
- Нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский опроверг слова Арахамии, отметив, что такие действия диктатора не могут стать причиной того, чтобы усиливать всеобщую мобилизацию.
- К тому же об этом совсем не целесообразно говорить, ведь в Украине продолжается мобилизация от 24 февраля 2022 года. Именно Генеральный штаб – то есть командование Вооруженных Сил – определяет, сколько воинов и каких специальностей требуется для эффективной обороны нашего государства.