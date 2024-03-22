Регистрация брака: какие данные передают в ТЦК и что это значит
Источник:РБК-Украина
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и сейчас все еще действуют общие правила призыва. О том, как изменение семейного положения касается ТЦК и нужно ли обновлять данные, рассказала юрист Диана Терновая.
По словам юриста, мужчины призывного возраста, военнообязанные и резервисты должны самостоятельно подать в ТЦК информацию об изменении семейного положения в течение семи дней после регистрации брака.
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Она отметила, что военнообязанный мужчина, который решил жениться, должен предоставить при подаче заявления на государственную регистрацию брака определенную информацию, в частности, и о военной службе.
Человек заполняет соответствующие графы для предоставления информации. Такое заявление включает в себя сведения об отношении к военной службе. Таким образом, после регистрации брака ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица,
– рассказала Диана Терновая.
В то же время юрист подчеркнула, что это вовсе не означает, что военнообязанного сразу мобилизуют.
Мужчины призывного возраста, военнообязанные и резервисты должны самостоятельно подать информацию об изменении персональных данных в течение семи дней после наступления изменений в тот ТЦК, где они находятся на воинском учете.
Какова ситуация с отсрочками
О возможности отсрочки от службы, если жена военнообязанного имеет I или II группу инвалидности, юрист указала, что следует быть готовым к отказу. Речь идет о случаях, когда человек с инвалидностью имеет других трудоспособных лиц, которые в соответствии с законом обязаны его содержать.
Например, один из вариантов, когда могут отказать мужу, у которого жена с инвалидностью, это когда у них есть совершеннолетние дети,
– добавила юрист.
Всеобщая мобилизация в Украине: последние новости
- Продолжается обсуждение нового законопроекта о мобилизации. Среди прочего он предусматривает уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет. Такая норма будет зафиксирована в законе. Вместе с тем человек в возрасте 18 – 25 лет должен пройти общевойсковую подготовку продолжительностью 5 месяцев.
- Ранее Владимир Зеленский озвучил, что в ВСУ есть потребность в мобилизации почти полмиллиона человек. Впоследствии такие цифры пересмотрели и от них отказались. Такого масштабного призыва сейчас не нужно. Рассматривая этот вопрос, учитывали ротацию, а также количество оружия, которое получаем от партнеров.
- Прежде чем перейти к голосованию, законопроект рассматривает комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Это происходит медленно, ведь документ фактически заблокирован большим количеством поправок. Их подали более 4 тысяч. Сами народные депутаты заявляют, что в части этих поправок есть много популизма.