Законопроект о мобилизации: Комитет Верховной Рады убрал норму о блокировке счетов уклонистов
Источник:Ирина Фриз
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на заседании исключил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов уклонистов. То же касается мер воздействия относительно выезда за границу и вождения авто.
Во вторник, 12 марта, состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Члены Комитета начали рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации и исключили пункт, который касался ограничений и блокировок в отношении уклонистов.
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По словам народного депутата Ирины Фриз, к этой норме было подано более 300 идентичных поправок от разных авторов, которые отмечали недостатки и противоправные механизмы.
Только что во время заседания Комитета нацбезопасности, обороны и разведки была поддержана правка об исключении пункта 2 первого раздела законопроекта о мобилизации, которым вносились изменения в Кодекс административного судопроизводства. Они касались введения мер воздействия (ограничений, блокировки) относительно выезда за границу, вождения транспортных средств и блокировки счетов,
– написала Фриз.
Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что за это проголосовали 7 членов комитета, а против – 6. Таким образом с перевесом в один голос было исключено упомянутую норму.
Заседание Комитета прокомментировал и нардеп Ярослав Железняк. По его мнению, рассмотрение поправок к законопроекту может затянуться из-за их количества.
Пока планы за сегодня рассмотреть только первые 300 поправок. Напомню, их там 4269. Поэтому, возможно, закончить таблицу за неделю звучит как нереалистичная цель,
– написал Железняк.
Следующее заседание профильного комитета запланировано на 13 марта.
Мобилизация в Украине: актуальные новости
- Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, сейчас нет смысла обсуждать законопроект, который не рассматривался депутатами, а только комитетом. По его словам, это может подвергать общество информационной опасности.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что законопроект о разрешении на мобилизацию осужденных и заключенных может быть зарегистрирован в Верховной Раде уже на этой неделе. В то же время он отметил, что навязывать таких мобилизованных никому не будут и, вероятно, с этой целью будут отдельные отряды.
- Малюська добавил, что это отличается от того, что делала ЧВК "Вагнера", где к осужденным в России было радикальное и жесткое отношение с нарушениями прав человека. Украинская власть хочет наоборот, уравнять осужденных в правах с другими.