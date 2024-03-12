Законопроект о мобилизации: Комитет Верховной Рады убрал норму о блокировке счетов уклонистов

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на заседании исключил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов уклонистов. То же касается мер воздействия относительно выезда за границу и вождения авто.

Во вторник, 12 марта, состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Члены Комитета начали рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации и исключили пункт, который касался ограничений и блокировок в отношении уклонистов.

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По словам народного депутата Ирины Фриз, к этой норме было подано более 300 идентичных поправок от разных авторов, которые отмечали недостатки и противоправные механизмы.

Только что во время заседания Комитета нацбезопасности, обороны и разведки была поддержана правка об исключении пункта 2 первого раздела законопроекта о мобилизации, которым вносились изменения в Кодекс административного судопроизводства. Они касались введения мер воздействия (ограничений, блокировки) относительно выезда за границу, вождения транспортных средств и блокировки счетов,

– написала Фриз.

Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что за это проголосовали 7 членов комитета, а против – 6. Таким образом с перевесом в один голос было исключено упомянутую норму.

Заседание Комитета прокомментировал и нардеп Ярослав Железняк. По его мнению, рассмотрение поправок к законопроекту может затянуться из-за их количества.

Пока планы за сегодня рассмотреть только первые 300 поправок. Напомню, их там 4269. Поэтому, возможно, закончить таблицу за неделю звучит как нереалистичная цель,

– написал Железняк.

Следующее заседание профильного комитета запланировано на 13 марта.

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