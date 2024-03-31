Повторное прохождение ВВК: кто должен проходить комиссию с 1 апреля 2024 года
Источник:NV
Основание для отсрочки от мобилизации не освобождает от прохождения военно-врачебной комиссии. В то же время порядок прохождения ВВК менялся с начала полномасштабного вторжения.
Приказ № 402, изданный Минобороны, определяет срок действия постановлений ВВК, перечень болезней, которые влияют на определение степени годности лиц к военной, а также другие процедуры для военных и военнообязанных.
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Адвокат Кристина Ковцун объяснила, что в ТЦК могут вручать повестку на ВВК раньше срока окончания действия предыдущего постановления ВВК. Стоит отметить, что в законах нигде не указаны ограничения по этому или возможности отказаться от такой повестки.
Какова ситуация с повторным прохождением комиссии
Положение о ВВК предусматривает, что военнообязанные проходят ВВК через 5 лет после постановки на воинский учет, то есть, постановление ВВК действует в течение 5 лет.Обратите внимание! Военных на ВВК может направить или командование или врач во время лечения ранения, травмы, увечья, контузии.
В то же время в случае мобилизационных мероприятий постановление ВВК действительно в течение 12 месяцев, то есть военнообязанный может быть вызван для прохождения ВВК через 12 месяцев.
Военнообязанные проходят ВВК после того, как руководитель ТЦК вручает повестку на прохождение комиссии.
В условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться, потому что у нас есть указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, или он пригоден, или ограниченно пригоден, или непригоден. И это обязанность,
– подчеркнула юрист.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение всех поправок законопроекта о мобилизации 29 марта. Сейчас секретариат готовит таблицу, чтобы понять, где могли быть допущены различные несогласованности или технические ошибки. Уже на следующей неделе граждане смогут с ней ознакомиться.
- Известно, что предлагается уменьшить возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Юноши смогут пройти обязательную военную подготовку с 2025 года. Они сами смогут выбрать время, когда его проходить.
- Зато срочной службы не будет. Вместо нее введут базовую военную службу, которая продлится 5 месяцев в мирное время и 3 месяца – в военное.
- Стоит отметить, что понятие "ограниченной годности в военное время" исключили из законодательства. Эти люди, вероятно, будут проходить повторную военно-врачебную комиссию. Если будут годными, то пополнят вакантные места в боевых подразделениях и бригадах.