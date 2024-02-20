Осужденные за ДТП и коррупционеры: глава Минюста сделал новое предложение по мобилизации

Министр юстиции Денис Малюська сделал новое предложение по мобилизации. Глава Минюста считает, что наше государство должно мобилизовать заключенных и правонарушителей.

В частности, это могут быть граждане, совершившие дорожно-транспортное происшествие. Или же это могут быть люди, которые заключены за коррупцию.

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Малюська предлагает мобилизовать правонарушителей и коррупционеров

Глава Минюста отметил, что в Украине единицы людей, которые не нарушали правил дорожного движения. В частности, то, что человек нарушил правила дорожного движения, ему не повезло, выехала автомобилем в другой.

Его (человека – 24 Канал) нельзя взять мобилизовать? Это нонсенс, безусловно, таких людей надо мобилизовать. Это мы говорим о тех, кто не в тюрьме. Их много есть,

– подчеркнул Малюська.

В то же время министр отметил, что есть также те лица, кто находится в тюрьме, но реальной опасности для общества или армии не представляют. Речь идет о людях, которых посадили за незаконное обогащение.

"Самый классический, самый горячий пример, который не дискутируется, – коррупционеры. Их посадили в тюрьму, а не стоит ли, пусть они кровью защищают свою репутацию – условно кровью, безусловно", – подчеркнул Малюська.

Он также отметил, что анализ показывает безопасность этих людей для войска. Ведь, по словам министра, армия – это не только стрелять из артиллерии, там и копать надо много где. К тому же эти граждане могли бы помочь с обеспечением, приготовлением пищи, ношением, разгрузкой, то есть той работой, которую можно и нужно выполнять без оружия.

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