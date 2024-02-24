В Ту-160М на самом деле был не Путин: разговор со Свитаном о двойниках, F-16 и мобилизации

Владимир Путин недавно вылез из бункера, чтобы полетать на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Но действительно ли это был настоящий глава Кремля – это вопрос.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом заметил, что это вероятнее было "путиноподобное" существо. Больше об этом, мобилизации и истребителях F-16 – читайте далее в материале.

К теме Путин полчаса полетал на ракетоносце Ту-160м, но его высмеяли россияне

Путин отправил двойника полетать

Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Странно, что человек, который всего боится и не вылезает из бункера решил полетать, абсолютно, пренебрегая своими правилами о безопасности. Что-то не так с лицом, которое мы увидели. Не могу понять, но что-то меня смущает. Опять засветили они двойника?

Это какое-то путиноподобное существо. Их там много. Двойники, тройники, "удлинители", то есть все зависит от задачи. Вот такое существо, его покатали, повозили. Рассказали о том, что это был Путин. Да и пожалуйста – им там виднее, какой из них.

Полчаса он полетал на "тушке" – Ту-160. Это старый советский самолет, так называемый "белый лебедь". В свое время у нас их было достаточно, в Полтаве их резали. Показать это как новое достижение. Немножко непонятно зачем, но, вероятнее всего, это было информационное послание в порядке проведения предвыборной кампании, не более.

Когда-то он летал со стерхами. Непонятно, куда эти стерхи делись, но ругаются до сих пор. Сейчас будут ругаться летчики, которым пришлось возить это путиноподобное существо с чемоданчиком, потому что ему даже на полчаса надо его с собой где-то возить. Думаю, это информационное послание никому не интересно.

Возможно, это попытка перекрыть достижения наших Воздушных сил – все эти сбивания российских самолетов?

Нет, дело в том, что россияне не знают, что самолеты сбиваются. Это общий поток в информационном срезе предвыборной кампании, проведения мероприятий в ее рамках. Осталось несколько недель до перевыборов – переписывание Путина на Путина.

Могут ли F-16 уже работать в Украине

Уже сообщают сроки, когда F-16 могут быть в Украине, хотя это стратегическая информация и не должно было бы быть известно. Однако не столько это удивляет, сколько наши приятные достижения – сбивания самолетов. Они обусловлены новой тактикой ПВО, или мы можем предположить, что F-16 уже работают?

На этих дальностях действительно могли работать и F-16, там где-то 70 – 120 километров. Семь российских бортов отминусовали за несколько дней. Впрочем, вероятнее всего, это все-таки зенитно-ракетный комплекс. Потому что дальность позволяет отработать и SAMP/T, и Patriot.



F-16 в небе / Getty Images

Patriot хорошо себя показал и в Клинцах, когда было уничтожено 5 российских бортов, и в районе Крынков тоже 3 борта отминусовали, и тут 7 бортов за несколько дней. Вероятнее всего, один из так называемых блуждающих Patriot. Хотя под этой личиной могут скрываться и SAMP/T, и какая-то из наших гибридных систем.

Несколько пусковых установок подключаются к другим локаторам, локаторам других систем и наводятся. Этот механизм уже отработан. Он у нас хорошо себя показал, поэтому это могла быть такая пусковая установка – от того же Patriot, которая работает, допустим, с системой наведения другого локатора.

Действительно ли нам нужен закон о мобилизации

Относительно мобилизации. Давид Арахамия сказал, что если помощи от США будет меньше, то придется дополнительно мобилизовать людей. В то же время если помощи будет больше, то тогда вырос бы коэффициент вооруженности, в результате чего нужно меньше людей. Понятно, что там есть своя политическая игра, где мы дожимаем наших партнеров, чтобы они сделали то, что должны. Но работает ли это так буквально?

К военному делу это не имеет отношения. Скорее всего, Арахамия снова пытается через продавливание закона о мобилизации что-то там себе "наарахамить", не более.

Закон о мобилизации абсолютно не нужен, нужен закон о демобилизации. У нас и так есть практически миллионная армия, а на линии боевого соприкосновения – не более 100 тысяч. Десять раз можем поменять людей, учитывая те цифры, которые озвучиваются. Поэтому надо демобилизовать столько ненужных нам военнослужащих, а тем более тех, что не выполняют боевые задачи. То есть ставить в ряды надо только тех, кто видит военное дело как свою профессию.

23 февраля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект о демобилизации срочников сроком на 12 месяцев. Далее решение за президентом Владимиром Зеленским.

А вопросы поставки вооружений не совсем напрямую зависят от тактических действий. Дело в том, что если нет вооружений, то надо занимать лучшую оборонительную позицию: иногда отходя, иногда наступая по некоторым вопросам там, где не нужно большим количеством снарядов удерживать границу. Это надо отходить за реки, занимать высоты или сразу гряды с рекой.

У нас практически все западные берега выше, чем восточные берега. У нас сама природа, физика – закон Бэра, сила Кориолиса – нам благоволит. Россиянам надо будет форсировать реки, забираться на высоты. То есть именно это все надо использовать, а не набирать людей.

Однако здесь есть непрямая связь. Вероятнее всего, Арахамия в очередной раз хочет покрыть какой-то свой политический момент, связанный с мобилизационным законом. Допустим переложить вину на мобилизационные моменты, на наших партнеров. Так не делается, по крайней мере это точно не по-партнерски.

Что делать с людьми, которые ждут "русский мир" в Украине

Коллаборантка из Авдеевки заявила пропагандистам, якобы очень рада, что россияне оккупировали город. Вокруг одни руины, а человек радуется, что с ними это произошло. Вы из тех краев, общались с теми людьми, понимаете их – у них все такие одурманенные?

Нет, тут дело не в дурмане. Мы просто увидели представителя российской империи.

Жительница оккупированной Авдеевки радуется "русскому миру": смотрите видео

То есть последние 70 – 80 лет на Донбасс заходили так называемые "заброды" – забрели откуда-то через Уральские горы на украинский Донбасс. Кстати, весь Донбасс – это украинская земля. Мы – украинцы, которые родились на Донбассе, мне уже седьмой десяток пошел.

Там украинские села, сотни лет назад там запорожские казаки двигались на Дон. На моем хуторе – там, где моя родня лежит, первые родственники появились в XIX веке, а это уже по меньшей мере пятое колено. И основные фамилии были Дмитренко, Бороденко и т.д., то есть это – украинские казаки.

А вот последние где-то лет 70 – 80 на Донбасс начали забредать россияне с востока. Пускали корни, рожали детей. Вопросов нет, но они оставались психологически россиянами, то есть это написана такая психоматрица. И у них не хватило ума в 1991 году просто собраться и уехать в Россию. Не хватило ума вернуться к своим корням.

А в 2014 году они позвали это бедствие на наш украинский Донбасс. Позвали россиян, якобы себя "освобождать". Это такая "ползучая" оккупация, растянутая на десятки лет. Кроме гибридной войны, так заведено еще в Советском Союзе.

Эти "заброды" шли преимущественно через Урал. Возможно, и были где-то какие-то московские, астраханские корни. Кстати, у нас было четкое разделение, кто куда ездит к бабушке на лето, тот оттуда и родом. Вот часть ездила под Донецк, под Макеевку – по хуторам, селам, а часть ездила в ту сторону – за Урал. Вот эти "заброды" до сих пор остались, их "ждунами" называют сейчас.

В конце концов происходит такая интересная тема: россияне заходят, как мы уже видели в районе Изюма и Херсона, как пылесос отсасывают этих "ждунов" и выплевывают где-то за Урал. То есть они возвращаются обратно, а потом россияне уходят и оставляют территорию, уже зачищенную от "ждунов". Так работает российский "пылесос" на Донбассе и в Крыму.

Что делать с этими людьми?

Не надо ничего с ними делать. Российский "пылесос" отработает, их "отсосут" россияне. Они получат российское гражданство, российские паспорта, и после ухода оккупантов будут бежать вместе с ними.

А с теми, которые на нашей сейчас территории требуют и ждут?

Они в конце концов нарвутся где-то на военных, особенно на тех, что возвращаются с войны, и успокоятся. Поверьте, успокоятся лет на сто. Их не будет ни слышно, ни видно, когда ребята вернутся после победы с линии боевого соприкосновения. Им будет невозможно находиться в Украине, поэтому они втихаря соберутся, попродадутся и уедут в Россию. То есть туда, куда им и надо было изначально ехать.

Это "заброды", которые не проросли корнями в украинской земле, не стали украинцами. Потому что большинство россиян, которые в свое время попали в Украину, женились на украинцах, родили детей, и большинство этих детей уже считают себя украинцами. Никто не вспоминает российский корней, и не вспомнит через 2 – 3 поколения, поэтому это все отменяется без проблем.

Могу на своем примере показать – у меня теща россиянка из Перми, моя жена получается – мешанка, потому что ее отец украинец. Но если вы спросите, то она вам конкретно скажет, что она – украинка, у нее даже мыслей нет о какой-то России. Она родилась в Украине – в Макеевке, это украинка по своей психоматрице.

А эти "ждуны" – россияне по психоматрице, не имеет значения, какая у них кровь. Им хочется жить в России – вопросов нет, их абсолютно никто не держит. Несколько раз повторяли уже, они знают эту формулу: чемодан – вокзал – Россия. Эта формула работала 10 – 20 лет назад, работает сейчас и еще лет 10 будет работать.

Интересно Показали свое истинное лицо: мировые звезды, которые поддержали путинский режим

Ничего страшного нет. Кстати, негатива к этим людям не должно быть никакого. Почему? Они – россияне, с ними же ничего не сделать. Это психоматрица, им до 5 лет записали ее, это не перебьешь. Им просто надо уехать на "исконно русские земли". Лучше сразу за Урал и жить себе спокойно в России или в тех странах, на которые Россия распадется в ближайшие 10 лет.

О рискованном интервью Зеленского на фронте

Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу Fox News. Насколько я понимаю, это канал, близкий к республиканцам и Дональду Трампу. Это интервью записали достаточно близко к фронту, и у меня сразу возникли мысли о том, что это очень опасно. Нужно ли достучаться до республиканцев ценой такого риска? Как вы это увидели?

Дело в том, что я немножко, мягко говоря, негативно отношусь к политике, политикам. Это все-таки уже лишний инструмент между народом и исполнительной властью, между людьми и исполнительной властью.

Почему лишний инструмент? Я политиков сравниваю с пейджерами: пока не было смартфонов, пока не было прямого контакта с интернетом, с сетью, то пейджеры нужны были для того, чтобы передавать некоторые сигналы или информацию, по крайней мере от одного к другому. Сейчас этого просто не надо. Политики на данный момент просто не нужны. Они должны уйти, как ушли пейджеры.

И это прокладка между населением и исполнительной властью абсолютно не нужна. Достаточно сейчас подключить серьезный софт для того, чтобы определять предпочтения населения, и дальше исполнительная власть должна работать.

Это политический момент, поэтому мне очень сложно с такой точки зрения как-то его оценить. Мне это не нравится. С военной точки зрения, вопрос – негативный. Дело в том, что Верховный Главнокомандующий – носитель определенного функционала. И ради каких-то политических дивидендов, связанных с информационным потоком, точно не стоит этот функционал подвергать опасности в районе линии фронта. То есть с военной точки зрения – этого делать точно нельзя.



Зеленский дал интервью неподалеку от фронта / Скриншот с видео

Какие риски есть после выхода из Авдеевки

Кстати, самериканскому каналу Fox News можно ознакомиться по ссылке

Российская журналистка Юлия Латынина написала, якобы ВСУ не отступили из Авдеевки, а сбежали. В общем она рассказывает это все со странным обрамлением. Хотелось бы понять реальную ситуацию, что произошло с военной точки зрения?

Авдеевка была двух "ипостасей". Дело в том, что это первый оборонительный рубеж. Это первая линия обороны, которая 10 лет стояла – с 2014 года. Это оборонительный рубеж, достаточно хорошо залитый и выровненный в общей структуре фронта по первой линии.

В частности, это был и наступательный рубеж – стратегический наступательный плацдарм. Он подходил практически к трем городам одновременно: Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Ясиноватская развилка вела как минимум в 7 городов: Авдеевка, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, это и Горловка, то есть направление на Горловку, Енакиево, Ханжонково, Криничную. То есть это достаточно серьезная развязка, и это – высота.

Мы стояли в 3 километрах. В свое время нас остановил Порошенко "Минском-2" – прочертил линию между промзоной Авдеевки и Ясиноватским блокпостом, этой Ясиноватской развязкой. Однако это был наступательный рубеж. Мы его потеряли. С этой точки зрения – это очень большая потеря.

Почему? Потому что с этого рубежа можно было выполнять боевые задачи в любое время. Сейчас можно уже об этом откровенно говорить, лучше бы в прошлом году мы двигались не в сторону Токмака (Запорожская область – 24 Канал), потому что без авиации более 15 километров мы и не прошли бы, а лучше мы пошли бы в Донецк.

15 километров от Авдеевки – это центр Донецка, это Донецкая область. Поэтому Донецк мы могли освободить бы еще в прошлом году. Учитывая те силы и средства, которые мы имели в прошлом году. И самое интересное – в сторону Донецка не было линий Суровикина. Россияне почему-то на 100% знали, что мы в Донецк не пойдем, то есть не пересечем линию 24 февраля.



Как сейчас выглядит Авдеевка / Getty Images

Там не было никаких серьезных сооружений. Донецк был практически открыт. Если бы мы развернули те бригады, которые были подготовлены, к Донецку – Донецк, Макеевка и Ясиноватая были бы освобождены в прошлом году. Но история условного способа, конечно, не имеет. Не будем это уже вспоминать, было что было. Поэтому мы потеряли этот наступательный рубеж во время отхода, почему и надо было его защищать. К тому же 4 месяца назад нельзя было отступать.

Помните, только россияне начали давить на Авдеевку осенью прошлого года, у нас были "всепропальщики": все пропало, убегаем, отступаем и тому подобное. Если бы мы тогда отступили бы, то у нас упал бы весь фронт до уровня Карловка – Очеретино. Это вторая линия обороны, которую еще с 2015 года отстраивали: Курахово, Карловка, Очеретино и дальше на Торецк.

Если бы мы отступили 4 месяца назад – весь фронт обвалился бы. Наши ребята удержали Авдеевку. За это время более-менее открыли линию обороны западнее Авдеевки, там сейчас проходит линия перехвата. Примерно так же, как и по Марьинке – также западнее, в районе Григорьевки, и так же в районе Ласточкино – Орловки.

Сейчас уже никакого обрушения фронта нет. Мы перехватили россиян, укрепляемся, то есть идет выравнивание фронта. 4 месяцев было достаточно, чтобы по крайней мере определить это направление. Но оставлять его не стоило, потому что это наступательный плацдарм. Это все равно, что россияне сейчас нажмут на Работино, а мы раз и убежали в Орехово – вернулись обратно. Это та же Авдеевка – наступательный плацдарм.

Тут прямая вина нашего Министерства обороны – не организовали поставки боеприпасов. Если иногда уже считали даже патроны, то это непосредственно их прямая вина. А там дальше за Министерством обороны наши партнеры, которые там где-то не заплатили, не отточили и не привезли. Это уже вторая волна этой беды.

Любое управляемое отступление – это самый сложный маневр, который должен быть проведен, обязательно с полным стопроцентным управлением войсками. Итак, вероятнее всего, произошла так называемая потеря управления. Это также логично, поскольку перед этим была смена руководства Генштаба.

Кстати Зеленский обновил состав Ставки: добавил Павлюка и Баргилевича

Когда одна команда ушла, вторая команда зашла – потеря управления по каким-то позициям будет 100%. Она, конечно, докатится до низовых звеньев, то есть до самих подразделений. Потеря управления привела к потере некоторых наших позиций, личного состава, техники и боеприпасов. Со стороны это могло казаться якобы как "бегство", поэтому некоторые обозреватели так об этом и рассказывают.

Если резюмировать простыми словами, какая общая картина?

Оборонительная картина у нас не изменилась, а россияне срезали наш наступательный плацдарм путем действительно очень больших потерь. С точки зрения россиян, они ничего практически не приобрели – немного обезопасили направление на Донецк, но это стоило очень дорого.

А мы потеряли наступательный плацдарм, на который в этом году точно не вернемся. Это только в следующем году, и то с Востока. Но мы удержали оборону вдоль практически первой линии фронта, немного выровняв позиции, фронт.

Если говорить о стратегической потере, то у нас она гораздо больше. Имеется в виду потеря наступательного стратегического плацдарма. А если говорить о потерях личного состава и цене, то, конечно, россияне потеряли гораздо больше, выполняя такие задачи. Здесь с какой стороны посмотреть.

Что надо обязательно сделать перед наступлением ВСУ

Какие в целом у нас проблемы и перспективы на разных направлениях? Где точки роста и точки риска?

Нам однозначно надо в этом году провести определенные ротационные мероприятия. Все же два года уже воюем, надо людей отпустить. То есть, во-первых, демобилизация срочников и мобилизованных. Также – определенный аудит сил, средств, которые мы имеем, уточнения по приоритетным направлениям на следующий год. Надо понимание процесса хотя бы на год – полтора вперед. Это возможно учитывая конфигурации фронта. Первая задача у нас – Крым. Любое движение на Крым является стратегическим и оно в целом должно быть в планах.

Нужны оборонительные рубежи. Однако опять же – надо четко понимать, где "заливаться", где быть в режиме активной обороны. А это зависит от количества боеприпасов, которые мы можем иметь в распоряжении в среднесрочной перспективе.

После определения линии обороны, после аудита, замены людей, демобилизации – надо запускать режим набора в профессиональную армию. Нам надо в этом году создать профессиональную армию, чтобы у нас на линии фронта вообще не было ни одного рода мобилизованных. Должны быть контрактники, профессионалы, которые как на работу будут ходить на войну и выполнять боевые задачи в армии. Таких людей достаточно будет 400 тысяч.

Читайте также Сырский проводит аудит Сил обороны, – Арахамия

А дальше, удерживая линию фронта, создавать давление на противника везде, где только можно, теми силами и средствами, которые будут. Обязательно подождать самолеты. Без авиации никаких наступательных действий проводить нельзя.

После того как определим, сколько у нас будет авиации, какие боеприпасы и в каком количестве будут переданы вместе с ней, надо начинать определенные наступательные действия. Пробиваясь в направлении Крыма, проломив оборону противника и выполняя уже наземные наступательные операции.

В этом году или в следующем году – будет зависеть от количества сил и средств, переданных партнерами, а также количества произведенных нашим Министерством обороны, если изменят в нем руководство, потому что с этим руководством мы ничего не сделаем и не закупим.