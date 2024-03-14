Не в законе: офицер ВСУ объяснил, в чем сейчас главная проблема мобилизации

Общество вокруг документа о мобилизации наделало немало шума. Однако проблема не в законе, а в системе подготовки людей, рекрутинге и взаимоотношениях внутри армии.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, подчеркнув, что нет смысла готовить бойцов на уровне советской армии. Нужна серьезная подготовка, умение смотивировать солдата и справедливость по отношению к нему.

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О подготовке солдат

Говоря о мобилизации количеством 500 тысяч человек, часто забываем о процедуре, которая не регламентируется законодательством – процесс подготовки. Его обязательно нужно реформировать путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов внутри Минобороны, Генштаба и Сухопутных войск.

Нам надо лучше готовить людей. Мобилизовать 500 тысяч, научить их на уровне КМБ советской армии – в этом нет смысла,

– сказал военный.

Вообще очень сложно посчитать, насколько Украина с этим справится логистически. Поскольку все упирается в деньги, которых в нашем государстве не так уж и много.

Без помощи партнеров вряд ли удастся вытянуть большую мобилизацию и систему подготовки. Потому что солдат на фронт должен приходить подготовленным, а не напуганным,

– подчеркнул Мельник.

О рекрутинге и взаимоотношениях в армии

Офицер ВСУ отметил, что в Украине есть кого готовить. Достаточно пройтись по Киеву или другому областному центру и можно увидеть, как ходят много сильных и физически развитых мужчин.

Главный вопрос в том, как смотивировать их, подготовить тактически, морально-психологического и физически, а также не нанести мобилизацией ущерб экономике Украины. Нужно настраивать систему рекрутинга, где в отличие от военкомата объясняют "куда" и "зачем" ты идешь.

Также важна система – взаимоотношений в армии. Потому что не является положительным, когда человек мобилизуется, думает, что будет механиком, потому что действительно к тому способен, а потом пехоты не хватает и вам говорят: "Поздравляю, вот автомат, вы теперь пехота". Надо "пресекать" такие вещи на уровне уголовных дел. Надо защищать солдата,

– отметил Николай Мельник.

В то же время его не нужно жалеть, но следует подготовить – тогда Украина имеет шанс. Ведь воюет не техника и оружие, воюет простой солдат.

Почему возникают нечестные кадровые перестановки

Кавалер ордена Богдана Хмельницкого рассказал, что проблема в кадровых вопросах возникает из-за опять-таки системы подготовки и "сбоя" в мозгах некоторых офицеров. Конечно, бывают случаи, когда механику приходится взять в руки автомат, потому что фронт вот-вот рухнет.

Но бывают другие ситуации, когда командиры не обращают должного внимания на морально-психологическое состояние бойцов. Потому что физически не находятся в подразделении, и это довольно сильно демотивирует солдат.

Если сейчас не начать привлекать к ответственности тем или иным способом комбатов за то, что они, не будучи в состоянии управлять подразделениями, постоянно заставляют кадров ходить на "СПшки", мы будем иметь проблемы.

Те же люди звонят на "большую" землю и рассказывают, как оно происходит. Нет никакого смысла готовить БПЛАшника 3 месяца, а потом отправить его в окоп. И так же делать с механиками, водителями, ВМЗшниками, ПЗРКашниками. Пехота – вообще отдельная история. Пехотинцем, как и штурмовиком, может быть не каждый,

– отметил Николай Мельник.

Несмотря на большие проблемы, все равно нужно мобилизоваться и защищать страну. Если придут россияне, лучше не будет – это база, которую должен понимать каждый украинец. Нельзя искать оправдания для того, чтобы не идти защищать свою землю, потому что в противном случае – будут господствовать действительно чужие солдаты.

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