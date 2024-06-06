Развеяли мифы: в Сухопутных войсках подробно объяснили этапы мобилизации

Сейчас в сети гуляет много слухов и мифов о мобилизации. Один из них – ТЦК якобы не учитывают знания и умения военнообязанных и, например, человека, который в гражданской жизни был механиком, могут отправить строить фортификации.

В эфире 24 Канала советник командующего сухопутных войск Александр Дмитриев "Тихоход" рассказал, что поэтапно нужно сделать военнообязанному, чтобы попасть в желаемое подразделение и получить профессию в армии, которая будет отвечать его навыкам.

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"Это распространенная страшилка, что якобы всех загоняют в окоп, все будут заниматься только неприемлемой для них работой и не будут использоваться их навыки. На самом деле это не совсем так", – заметил советник командующего сухопутных войск.

Что поэтапно должен сделать военнообязанный

ТЦК и военные ищут специалистов по определенным параметрам, чтобы на 100% понимать, что ты по специальности зайдешь именно туда, где будешь давать максимальное количество полезного действия для Вооруженных Сил в идеале это не ждать, когда придет повестка, а искать для себя воинскую часть, где или есть знакомый, или просто направление, которое близко по душе.

Тогда военная часть, которая заинтересована в своей эффективности, дает отношение этому человеку, с которым он идет в ТЦК, и прогнозируемо попадает именно в ту часть после прохождения базовой и профессиональной подготовки,

– сказал Дмитриев.

Даже тот, кто окончил курсы на пилота дрона будучи еще гражданским может показать свой сертификат, потом проверят его уровень знаний и он может даже экстерном сдать экзамены на специальность.

Также один из вариантов – обратиться к рекрутинговым центрам, например, Сухопутных войск. Информацию о нем можно найти на официальной странице Генерального штаба ВСУ в фейсбук, Министерства обороны, командования сухопутных войск и командующего сухопутных войск.

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