По этим правилам должны играть все, – Умеров о "демонизации" мобилизации в Украине

Процесс мобилизации украинское общество в последнее время начало демонизировать. Поэтому, чтобы избежать этого процесса, нужно сделать так, чтобы весь процесс и правила мобилизации стали понятны украинцам.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что нужно сделать так, чтобы "правила игры были одинаковыми для всех", передает 24 Канал.

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Умеров высказался по вопросу мобилизации в Украине

Министр обороны отметил, что в первую очередь следует понять, что именно означает понятие мобилизация. Ведь, по словам Умерова, украинцы демонизировали все мобилизационные процессы для себя.

Что я хочу сделать – чтобы это было понятно... Главный месседж – это как можно зайти в периметр для служения своей нации, стране,

– сказал он.

Министр подчеркнул, что он хочет четко и законодательно прояснить для украинцев, ожидаемых в случае мобилизации. В частности, какие тренировки должен пройти украинец, как будет происходить поездка на согласование, какие отпуска и когда будут, как заканчивается служба и так далее.

Умеров подчеркнул, что планы по мобилизации на 2024 год должны быть также понятны обществу. Он признал, что вопросы мобилизации не очень хорошо отработаны и все как-то не хотели его обсуждать или затрагивать.

"Это сделало некоторый такой имидж вопроса, который очень сложный, непонятный и к этому вопросу налепили еще много проблем. Моя цель – решить эти проблемы, чтобы это было понятно", – подчеркнул глава Минобороны.

Именно поэтому по вопросу мобилизации он начал общаться с военными и узнал, что именно они хотят извлечь из этого процесса. Умеров подчеркнул, что вопрос мобилизации в Украине должен проводиться по "правилам, по которым играли бы мы все".

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