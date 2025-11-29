Мобилизация в Украине: кого могут призвать уже в декабре

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлятся как минимум до 3 февраля. В этот период здоровых мужчин призывного возраста, которые не имеют оснований для отсрочки, могут забрать в армию.

С 1 декабря в Украине изменений в правилах мобилизации не предусмотрено, передает 24 Канал.

Кого могут мобилизовать в декабре?

Мобилизации в декабре подлежат определенные категории лиц:

мужчины 25 – 60 лет без опыта службы, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки;

мужчины 18 – 60 лет с опытом. Речь идет о тех, кто проходил срочную службу, имеет статус военнообязанного или находится в офицерском резерве. При этом они должны быть годными к службе по состоянию здоровья и не иметь брони и отсрочки;

те, кто ранее был снят с учета по состоянию здоровья, но потом признан годным повторно;

лица со статусом "ограниченно годный", если ВВК признает их годными к несению военной службы.

Заметим, что в Украине мобилизуют с 18 лет только тех, кто уже является военнообязанным. Если в документах парень значится как призывник, его могут призвать только с 25 лет. Впрочем, в 18 – 24 года можно добровольно подписать контракт с Минобороны. По контракту могут служить и старшие возрастные группы – если они пригодны по здоровью и прошли отбор.

Также есть годовой контракт 60+, но по нему в армию берут далеко не всех, потому что требования высокие.

Кроме того, в ноябре в ноябре Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет предприятиям бронировать работников с проблемами воинского учета. Теперь такие люди имеют 45 дней, чтобы исправить нарушения и не попасть под мобилизацию.

