Мобилизация в Украине: кого могут призвать уже в декабре
- Общая мобилизация в Украине продлится как минимум до 3 февраля, и мужчин призывного возраста могут призвать в армию, если они здоровы и не имеют отсрочки.
- Мобилизации в декабре подлежат мужчины 25 – 60 лет без опыта службы, мужчины 18 – 60 лет с опытом, лица, которые были сняты с учета по состоянию здоровья, но признаны годными повторно, и лица со статусом "ограниченно годный", если их признают годными к военной службе.
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлятся как минимум до 3 февраля. В этот период здоровых мужчин призывного возраста, которые не имеют оснований для отсрочки, могут забрать в армию.
С 1 декабря в Украине изменений в правилах мобилизации не предусмотрено, передает 24 Канал.
Кого могут мобилизовать в декабре?
Мобилизации в декабре подлежат определенные категории лиц:
- мужчины 25 – 60 лет без опыта службы, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки;
- мужчины 18 – 60 лет с опытом. Речь идет о тех, кто проходил срочную службу, имеет статус военнообязанного или находится в офицерском резерве. При этом они должны быть годными к службе по состоянию здоровья и не иметь брони и отсрочки;
- те, кто ранее был снят с учета по состоянию здоровья, но потом признан годным повторно;
- лица со статусом "ограниченно годный", если ВВК признает их годными к несению военной службы.
Заметим, что в Украине мобилизуют с 18 лет только тех, кто уже является военнообязанным. Если в документах парень значится как призывник, его могут призвать только с 25 лет. Впрочем, в 18 – 24 года можно добровольно подписать контракт с Минобороны. По контракту могут служить и старшие возрастные группы – если они пригодны по здоровью и прошли отбор.
Также есть годовой контракт 60+, но по нему в армию берут далеко не всех, потому что требования высокие.
Кроме того, в ноябре в ноябре Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет предприятиям бронировать работников с проблемами воинского учета. Теперь такие люди имеют 45 дней, чтобы исправить нарушения и не попасть под мобилизацию.
Последние новости о мобилизации в Украине
- Студенты могут быть мобилизованы, если они завершили семестр, учатся на военных специальностях, перешли на заочную форму, или были отчислены или взяли академический отпуск.
- Военнообязанные с серьезными глазными заболеваниями, такими как глаукома в тяжелой стадии, отслоение или разрыв сетчатки, могут быть признаны непригодными для мобилизации.
- Наличие жилья или места регистрации не влияет на мобилизацию человека. Бездомных могут мобилизовать, если они призывного возраста и пригодны к военной службе по заключению ВВК.