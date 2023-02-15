В Крыму россияне взялись за молодежь, чтобы та не помогала деоккупировать полуостров
За время незаконной оккупации Крыма с 2014 года 39 тысяч крымчан были призваны в вооруженные силы России. В то же время оккупанты привлекают срочников на территории Херсонской и Запорожской областей, но добровольцев найти не могут.
Россияне заявили, что смогли мобилизовать 3 тысячи крымчан согласно своим планам. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Денис Чистиков. По его словам, они также рассказывают о большом количестве добровольцев, но подтверждения этой информации нет.
Смотрите также Это ключ к победе, – генерал Ходжес уверен, что ВСУ могут уволить Крым еще этим летом
Мобилизация уменьшила "обороты"
Он отметил, что не только на территории временно оккупированного Крыма, но и России мобилизация не прекращалась. Как отмечает Минобороны, она уменьшила "обороты" из-за того, что у россиян нет материальных и технических возможностей обеспечить новых мобилизованных. И это приводит к значительным потерям.
Чистиков также сообщил, что на территории полуострова представители ЧВК "Вагнер" посетили места лишения свободы, где пытались агитировать и вербовать в свою частную военную компанию.
"По информации некоторых источников, количество людей, которые были ими привлечены, составляет примерно 1000 человек", - подчеркнул он.
Россияне пытаются распространить влияние на молодежь Крыма
По его словам, оккупанты активно ведут работу среди молодежи и детей.
Они понимают, что молодежь активна и может поддержать Украину во время освобождения временно оккупированного Крыма. Поскольку акции сопротивления возникают у учебных заведений. А также при обнаружении протестующих выясняется, что это молодые люди. Поэтому россияне пытаются распространить свое влияние именно на указанную категорию людей,
– подчеркнул собеседник.
Он отметил, что именно этих людей они пытаются в дальнейшем привлечь к военным действиям.
Ситуация с мобилизацией в Крыму: смотрите видео
Срочников могут привлекать к военным действиям
"В настоящее время официально указывается на то, что срочники, которых за время оккупации Крыма есть 39 тысяч, не будут участвовать в так называемой специальной военной операции. А будут проходить службу (именно жители Крыма) на территории Южного военного округа", - рассказал заместитель постоянного представителя Президента Украины в Крыму.
Он пояснил, что вместе с тем после Нового года Южный военный округ расширил свою территорию, и было утверждено, что сейчас в нее входят Херсонская и Запорожская области. Фактически срочники могут быть вовлечены и в военные действия в этих областях.
"Кроме того, срочники после прохождения 2 лет службы имеют право заключать контракты. И уже контрактники имеют законные основания участвовать в так называемой специальной военной операции. Что также использует Россия", - подчеркнул Денис Чистиков.
Что происходит в Крыму: важное
- В Главном управлении разведки сообщили, что оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова. Об этом свидетельствуют документы, подписанные так называемым главой республики Крым Аксеновым. Российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Согласно ему враг установил высокий уровень угрозы в: Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске.
- По данным украинских спецслужб, среди личного состава подразделений, которые агрессор концентрирует на территории Крыма, распространяются слухи о том, что с полуострова придется срочно убегать для сохранения своей жизни. Повлиять на моральный дух захватчиков не могут даже замполиты, постоянно рассказывающие о том, как "СВО идет по плану".
- OSINT-аналитик Брэди Африк сообщил, что российские захватчики возвели базу на севере временно оккупированного Крыма. На кадрах со спутника видна вертолетная площадка, укрепленный периметр и следы от транспорта. Российские войска построили базу на севере Крыма в конце 2022 года. На спутниковых снимках видно, что на нем есть вертодром и укрепленный периметр.