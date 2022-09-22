Наступление ВСУ стало последней точкой, – генерал назвал причины, почему рф объявила мобилизацию

Российское оккупационное войско несет значительные потери в войне против Украины. Так, в стране-агрессоре ищут новое "пушечное мясо" и 21 сентября объявили частичную мобилизацию.

Вероятно, наступление ВСУ на Харьковщине стало последней точкой для россиян, если они прибегли к этому. Такое мнение 24 каналу озвучил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Почему россия объявила мобилизацию

А накапливался провал со второй так называемой стратегической наступательной операции россиян на Востоке и Юге, поскольку ее выполнение захватчики провалили. Например, оккупанты должны были выйти на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Так, высшее российское военное руководство недовольно "результатами" своей армии в Украине. Кроме того, президент страны-агрессора владимир путин "взял управление такого рода на себя".

С военной точки зрения это означает, что не хватает ресурса. В первую очередь личного состава,

– объяснил генерал-лейтенант.

По словам Романенко, все это накопилось, и несмотря на то, что политическое руководство россии боится всеобщей мобилизации, они начали "частичную". Фактически они уже ее проводили, но сейчас предоставили для этого юридические основания.

Романенко объяснил, почему россия объявила мобилизацию: смотрите видео

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