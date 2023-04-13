Выдадут автоматы и саперные лопаты: как Россия может использовать новых мобилизованных

В России принят закон, согласно которому граждане будут получать также электронные повестки. А мужчин, которые не явятся в военкомат после получения повестки, не будут выпускать из страны.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал эту ситуацию в стране-агрессоре возвращением к крепостному праву. Об этом он рассказал 24 Каналу. Полковник ВСУ подчеркнул, что в России закон отменили в 1861 году, а в 2023 пытаются вернуть.

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Россияне будут скрываться от мобилизации

Свитан отметил, что российские власти ищут механизмы, чтобы сделать это цивилизованно.

С помощью электронных средств пытаются захомутать, а затем управлять процессом перемещения военнообязанных,

– уверен он.

Такие действия российских властей могут привести к протестным настроениям в стране. Военный эксперт отметил, что лишь небольшое количество граждан России имеет загранпаспорта – это те, кто может уехать оттуда.

"Остальные пойдут в болота или будут где-то прятаться, как это делают уже второй год потенциальные мобилизованные на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – отметил полковник ВСУ.

Могут набрать 400 тысяч

Собеседник подчеркнул, что пропускная возможность российской мобилизационной системы конечна. С 1 апреля там объявлен призыв на срочную службу. Они должны призвать 147 тысяч человек.

Два месяца россияне их будут готовить, и вероятно в начале лета состоится демобилизация отслуживших срочников. А новые будут переведены в воинские части. Поэтому начать мобилизацию людей или принятие на контракт россияне смогут не раньше июня,

– подчеркнул собеседник.

С этого времени они за четыре месяца могут набрать 400 тысяч человек и более или менее подготовить их примерно до конца сентября – октября.

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"Эти военнослужащие скорее всего будут использоваться для оборонных мероприятий в месте, где к тому времени остановится фронт. Подготовить за 2 - 3 месяца пехотные и стрелковые подразделения возможно. Но мотострелковые - не реально", - подчеркнул полковник ВСУ.

Для оборонных задач этим бойцам не потребуется специальное оборудование, но его и не будет. Ведь российская оборонная промышленность не успевает даже восстановить те потери техники, которые они несут.

"Поэтому этим 400 тысячам военнослужащим, которые попадут на линию фронта осенью, выдадут автоматы и саперные лопаты. Этого им хватит, чтобы зарыться и удерживать какой-нибудь сектор, пока не прилетит авиабомба или артиллерийский снаряд", - отметил Роман Свитан.

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