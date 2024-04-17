Правовой беспредел: как Кремль проводит весенний призыв
Украинская разведка сообщила, что Россия проводит масштабные агитационные мероприятия по регионам страны. Там уменьшается количество желающих идти на службу в армию. Кремль требует от военного командования выполнить план весеннего призыва.
Об этом рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что пока у России есть деньги – она может купить любое количество солдат. Он добавил, что сейчас люди гораздо меньше соглашаются идти на войну, однако россияне идут не за идею, а за деньги. Это и помогает увеличивать армию.
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"А деньги у России есть. Пока Китай покупает еще больше российской нефти – Россия может покупать солдат", – сказал Тизенгаузен.
Российская пропаганда
Как отметил политтехнолог, в России очень грамотная пропаганда, которая уверяет россиян, что на передовую новобранцев не будут отправлять. На самом же деле, мобилизованных привозят и сразу "бросают" в бой.
Россия развернула иностранные мобилизационные пункты. Было несколько случаев, когда граждан Индии, Пакистана и африканских стран отправляли на войну против Украины.
Это правовой беспредел и деньги – все, как принято в стране с коррупцией,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Он также считает, что мировые лидеры недостаточно активно помогают Украине бороться с Россией. Это может привести к наращиванию ее сил, что позволит в будущем начать более масштабную войну в мире.
Призыв и мобилизация в России: что известно
- Владимир Путин выпустил новый указ о весеннем массовом призыве в армию. Его цель – отправить на военную службу еще 150 тысяч граждан. Это часть регулярных призывов, которые проводятся в Москве дважды в год.
- Кремль начал интенсивную мобилизацию войск с целью подготовки новых подразделений для возможного конфликта со странами НАТО. По сообщениям из Главного управления разведки, батальоны в России тренируют в течение 27 дней.
- Россия восстанавливает свои потери, собирая новые силы. Противник готовит к мобилизации еще 300 тысяч военных. Владимир Зеленский сообщил, что это планы России до 1 июня.