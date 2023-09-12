Предлагают 1700 евро и зомбируют: как в России вербуют заключённых женщин в армию

В России продолжают вербовать заключенных на войну, чтобы пополнить резервы из-за больших потерь на фронте. Однако "привлекают" воевать не только мужчин, а также женщин, находящихся за решеткой.

Об этом 24 Каналу сообщила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, которая отметила, что женщины охотнее соглашаются идти на фронт, поскольку находятся под влиянием пропаганды.

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Обязательно обманут

Она рассказала о 3 случая массовой вербовки женщин из колоний на фронт:

50 человек в Снежном в оккупированной Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ;

100 женщин на Юге России завербовали на фронт. О них рассказывали российские заключенные, воевавшие и попавшие в плен. По их словам, женщины находились в отдельном подразделении "Волчицы", также они говорили о женщинах-снайперах;

30 человек также забрали в Липецкой области из женской колонии.

Также недавно в женской колонии в Саблино Ленинградской области вербовщики минобороны России предлагали женщинам 170 тысяч рублей в месяц, это 1700 евро и разные вакансии, в том числе снайперов. Если это минобороны, то обязательно обманут, и женщины пойдут на штурмы украинских укреплений,

– подчеркнула глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Ольга Романова о вербовке на фронт заключенных российских женщин: смотрите видео

Очень плохо с логикой

Российскому минобороны гораздо проще "приглашать" воевать именно заключенных женщин, чем мужчин.

В мужских колониях деньги – на последнем месте. Мужчины имеют телефоны и интернет, они осведомлены о том, что происходят в России и пропаганда на них не влияет.

У них первая мотивация – чувство мужского братства, и им в первый раз в жизни сказали, что они кому-то нужны, а именно на фронте. И мужчины ради этого идут воевать,

– подчеркнула Романова.

В то же время в женских колониях ситуация принципиально отличается. В частности, заключенные не имеют мобильных телефонов, они узнают о том, что происходит в мире из телевизора.

Женщины в колониях очень зомбированы и реально хотят отдать свои жизни за идеалы, навязанные им российской пропагандой. У них очень плохо с логикой,

– отметила она.

Также Ольга Романова подчеркнула, что не стоит ожидать в ближайшем будущем, что в России взбунтуются заключенные против власти.

"Россия "беременна" революцией, но срок еще достаточно мал. Однако бунт, если он произойдет, закончится очень большой кровью внутри страны и гражданской войной. И в этом примут участие, в том числе и заключенные", – уверена глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

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