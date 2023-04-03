Могут ли россияне мобилизовать еще полмиллиона человек: Клочок рассказал о нюансах

Россия собирается подобрать в армию еще 400 тысяч контрактников. Вероятно, им удастся это сделать, но есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, диктатор Владимир Путин достаточно чувствительно относится к социальным недовольствам и пытается сразу все жестко потушить.

К теме Собирают не на парад: почему у России нет шансов пополнить армию контрактниками

Именно поэтому там подчеркивают именно набор 400 тысяч "добровольцев-контрактников", а не мобилизованных. Хотя маловероятно, что там сейчас будет большой поток заявок в армию.

Сможет ли Россия набрать еще 400 тысяч человек

Как отметил Клочок, сейчас в России формируют электронный реестр призывников, поэтому повестки будут вручаться более адресно. Это все же приведет к меньшему общественному резонансу.

Опираясь на эту базу, общественного резонанса такого не будет, как было во время объявления так называемой "частичной мобилизации". Но никакого добровольческого движения в России нет,

– отметил Клочок.

Он напомнил, что в свое время в каждом регионе России планировали создать добровольческий батальон. Где-то это удалось сформировать, но в целом идея провалилась. Потому сейчас захватчики пытаются мотивировать деньгами.

Клочок предположил, сможет ли Россия набрать еще 400 тысяч человек: смотрите видео

По мнению Клочка, рано или поздно оккупанты могут набрать еще 400 – 500 тысяч контрактников. Однако вопрос – в течение какого периода и зачем это делать. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 170 тысяч военных. Сюда еще нужно добавить раненых.

300-тысячная группировка, которая была в начале вторжения, уничтожена. Во время мобилизации в сентябре было, по разным данным, призвано 200 тысяч. Добавьте еще санитарные потери, а у кого-то истек контракт. Мне кажется, что заявка на 400 тысяч – это для пополнения личного состава от потерь. Это не свидетельство, что всех отправят на фронт,

– сказал Клочок.

Мобилизация в России: коротко