Последний козырь Путина: когда Кремль может активизировать мобилизацию в больших городах

По данным украинской разведки, в России ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек. Но рано или поздно мобилизация может дойти и до Москвы с Санкт-Петербургом.

Об этом 24 Каналу заявил советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский, отметив, что, вероятнее всего, это будет в последний момент. Ранее в ГУР МО отмечали, что мэр Москвы говорил о том, что на фронте якобы находится 45 тысяч москвичей.

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"Последние козыри, когда, допустим, фронт благодаря легиону "Свобода России" приблизится к Москве, тогда уже некогда будет мобилизованных набирать из-за Урала, из Сибири", – сказал Барановский.

Мол, тогда властям придется оружие выдавать "московским хипстерам", которые еще не выехали. По мнению советника по коммуникациям легиона "Свобода России", эффективность от таких людей не будет очень велика.

В любом случае города-миллионники они пока особо не трогают. Но в критической ситуации и эта последняя карта, которую Путин выложит на стол,

– подчеркнул Алексей Барановский.

Когда мобилизация в России дойдет до Москвы и Санкт-Петербурга: смотрите видео

Мобилизация в России: главное