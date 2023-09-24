Последний козырь Путина: когда Кремль может активизировать мобилизацию в больших городах
По данным украинской разведки, в России ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек. Но рано или поздно мобилизация может дойти и до Москвы с Санкт-Петербургом.
Об этом 24 Каналу заявил советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский, отметив, что, вероятнее всего, это будет в последний момент. Ранее в ГУР МО отмечали, что мэр Москвы говорил о том, что на фронте якобы находится 45 тысяч москвичей.
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"Последние козыри, когда, допустим, фронт благодаря легиону "Свобода России" приблизится к Москве, тогда уже некогда будет мобилизованных набирать из-за Урала, из Сибири", – сказал Барановский.
Мол, тогда властям придется оружие выдавать "московским хипстерам", которые еще не выехали. По мнению советника по коммуникациям легиона "Свобода России", эффективность от таких людей не будет очень велика.
В любом случае города-миллионники они пока особо не трогают. Но в критической ситуации и эта последняя карта, которую Путин выложит на стол,
– подчеркнул Алексей Барановский.
Когда мобилизация в России дойдет до Москвы и Санкт-Петербурга: смотрите видео
Мобилизация в России: главное
- Осенью 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране-агрессоре. Однако, по данным ГУР МО, скрытая мобилизация в России не прекращалась. В российскую армию ежемесячно призывают от 20 до 22 тысяч оккупантов.
- Российские мобилизованные вряд ли вернутся домой с войны против Украины до конца так называемой "СВО". Глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой ротации для них не предусмотрели. Максимум оккупанты могут рассчитывать на отпуск за каждые 6 месяцев службы.
- Как сообщают в Генштабе, враг в ближайшее время приступит к массовой принудительной мобилизации. Речь идет о территории России и временно оккупированных территориях Украины. По разным оценкам, россияне могут мобилизовать от 400 до 700 тысяч лиц.