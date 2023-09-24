Про це 24 Каналу заявив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, зауваживши, що, найімовірніше, це буде в останній момент. Раніше у ГУР МО зазначали, що мер Москви говорив про те, що на фронті нібито перебуває 45 тисяч москвичів.
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"Останні козирі, коли, припустимо, фронт завдяки легіону "Свобода Росії" наблизиться до Москви, тоді вже не буде коли мобілізованих набирати з-за Уралу, з Сибіру", – сказав Барановський.
Мовляв, тоді владі доведеться зброю видавати "московським хіпстерам", які ще не виїхали. На думку радника з комунікацій легіону "Свобода Росії", ефективність від таких людей не буде дуже велика.
У будь-якому випадку міста-мільйонники вони поки що особливо не чіпають. Але в критичній ситуації й ця остання карта, яку Путін викладе на стіл,
– наголосив Олексій Барановський.
Коли мобілізація у Росії дійде до Москви та Санкт-Петербурга: дивіться відео
Мобілізація в Росії: головне
- Восени 2022 року Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні-агресорці. Однак, за даними ГУР МО, прихована мобілізація у Росії не припинялася. До російської армії щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч окупантів.
- Російські мобілізовані навряд чи повернуться додому з війни проти України до кінця так званої "СВО". Голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що жодної ротації для них не передбачили. Максимум окупанти можуть розраховувати на відпустку за кожні 6 місяців служби.
- Як повідомляють у Генштабі, ворог найближчим часом розпочне масову примусову мобілізацію. Мовиться про територію Росії та тимчасово окуповані території України. За різними оцінками, росіяни можуть мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб.