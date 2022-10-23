Почему россияне все больше недовольны военным руководством: объяснение Жданова
В России постоянно растет уровень недовольства гражданами действиями военного руководства. Одной из главных причин этого является мобилизация, которую якобы обещали прекратить, но она еще продолжается.
Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в первую очередь россияне подняли волну недовольства из-за мобилизации, ведь в отдаленных регионах ее до сих пор продолжают.
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По его словам, официально в России мобилизацию не прекратили. Путин ведь только в СМИ сказал в ближайшие недели мобилизацию закончат.
В то же время, как отметил Жданов, Песков добавил, что никакого указа об остановке мобилизации не было, потому ее и продолжают.
Власти прекратили мобилизацию только на европейской части и в крупных городах России, потому что они не могут справиться с потоком мобилизованных. А уже с 1 ноября они должны начать призыв на военную службу в объеме 120 тысяч солдат,
– сказал военный эксперт.
Жданов объяснил, почему россияне недовольны военным руководством:
Важно! Российские мобилизованные постоянно жалуются, что их бросают на фронт без подготовки. Более того – не дают ни форму, ни еду. Путин отправляет своих граждан на смерть.
В Генштабе ВСУ также сообщили, что в России растет уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается, несмотря на объявление о ее завершении.
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