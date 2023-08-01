Он очень боится, – оппозиционер опроверг страшилки Путина о затяжной войне
Россия не может вести затяжную войну. Ее ресурсы ограничены, а мобилизационная система работает очень плохо.
Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев. Он прокомментировал статью Financial Times о подготовке Владимира Путина к продолжительной войне в Украине.
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"Нужно выходить из материального. Мобилизационная система, созданная еще до Путина, абсолютна ничтожна. Она не работает или работает очень плохо", – констатировал Мальцев.
Почему Россия не способна вести затяжную войну: смотрите видео
Даже если удастся мобилизовать людей, их нечем снарядить. Поэтому слухи о затяжной войне России являются только страшилкой для Запада.
Путин не доверяет военным
После мятежа Евгения Пригожина и ареста Игоря Гиркина в России обострился конфликт между политической властью и военной. Российский диктатор не допустит расширения прав армейцев.
"Путин боится мобилизации и военного положения, потому что тогда военные администрации официально возьмут власть в свои руки", – отметил Мальцев.Обратите внимание! В информационном поле практически одновременно засветились министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов. Это может свидетельствовать о том, что военное руководство берет на себя власть в России.
Мобилизация в России: последние новости
- Как известно, в России повысили призывной возраст для военнообязанных до 30 лет. К тому же Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несодействие военкоматам во время мобилизации и значительно увеличивает наказание за неявку в военкомат.
- Российские СМИ сообщили, что подсанкционные олигархи вербуют оккупантов для убийства мирного населения Украины. В частности, речь об Олеге Дерипаске, Леониде Михельсоне, Геннадии Тимченко, Михаиле Гуцериеве и Сергее Гордееве.
- Британская разведка заявила, что городские власти Москвы угрожают строительным фирмам расторжением контрактов, если компании не предоставят "добровольцев" на войну в Украине.