Сколько российских военных на фронте: у Зеленского опровергли цифры Путина
Владимир Путин во время "прямой линии" сказал, что на фронте в Украине сейчас находятся 244 тысяч оккупантов. Также он заявил, что мобилизации в России не будет, ведь в резерве якобы есть сотни тысяч бойцов.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что последние заявления Путина не соответствуют действительности. По его словам, на фронте в Украине находится больше российских захватчиков.
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Сколько оккупантов воюют в Украине
"Там находятся более 380 тысяч. Они много теряют и должны проводить ротацию. В этом состоит проблема, ведь если бы у нас было больше технологического компонента под названием "дальнобойная ракета с дальностью 150, а лучше 250 километров, то много потенциальных "черных пакетов" было бы такими еще на входе на оккупированную территорию Украины", – сказал советник главы ОП.
Он добавил, что в Украины есть стратегия продвижения, а также понимание того, что нужно делать с точки зрения технологической составляющей этой войны. Нашим партнерам объясняют, что мы не можем симметрично воевать, поэтому нужны общие инвестиции, например, в дроновые производства. Параллельно с этим, если не будет радиоэлектронного контроля над пространством, тогда мы будем многое терять. Следовательно, очевидно, что также нужны РЭБы разных модификаций и форматов.
Очень важная технологическая составляющая – это уничтожение логистики. А уничтожение логистики – это исключительно дальнобойная ракета. Это даже не снаряд на расстояние 20 – 40 километров, а исключительно дальнобойная ракета,
– добавил Михаил Подоляк.
Такая тактика понятна. Если Украина увеличит огневое давление, то группировка россиян на том или ином направлении станет менее боеспособной. Кроме того, также нужны минные тралы и обязательно прекратить доминирование России в воздухе. Страна-агрессор использует баллистику. Будь у нас штурмовики или истребители-перехватчики, как F-16, то многое было бы решено еще на подлетах к городам. Соответственно обломки ракет не будут падать на наши жилые дома.
Главное, о чем мы с партнерами сегодня говорим, это две вещи: в войне нет компромиссного решения и второе – есть высокотехнологичные решения, которые позволят существенно изменить происходящее и по линии фронта, и в тылу российской оккупационной группировки, и в воздухе,
– подчеркнул советник главы ОП.
Как изменилось психологическое состояние оккупантов
Изменения в технологиях ведения войны будут означать другое психологическое состояние российских войск и политической элиты. К примеру, когда россияне находились в ожидании контрнаступления Украины, то были подавлены. Они ожидали ответа, ответственности, боялись того, что будет дальше.
Если сегодня мы говорим, что не можем продвигаться вперед, партнеры не могут передавать нам оружие и начинаем между собой чубиться, это мотивирует их досидеть до конца. Они ведут себя более агрессивно, дерзко,
– подчеркнул Подоляк.
Надо осознавать, что мы не имеем права мотивировать россиян, а только демотивировать. Для этого есть несколько способов, в частности, определенные технологические решения по всей линии фронта и устранение мест, где они доминируют, например, в воздухе.
"А третья составляющая – это единство с партнерами. Партнеры должны еще раз военными пакетами зафиксировать помощь Украине до финала этой войны", – отметил Подоляк.
Что известно о выделении помощи Украине
- Сенат США будет работать дольше и даже отложил праздничные каникулы для того, чтобы решить вопрос о помощи Украине. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что говорится о 61 миллиарде долларов, которые остро необходимы нашему государству. Он добавил, что на карту поставлено слишком много для Украины, Америки и демократии.
- В ходе встречи с Владимиром Зеленский президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи для Украины. Речь идет о 200 миллионах долларов. Он подписал документ прямо перед встречей со своим украинским коллегой.
- О новом пакете военной помощи также объявила Германия. В него войдет уже второй зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме этого, предоставят боеприпасы к артиллерии и гранатометам, грузовики, системы обнаружения дронов, машины для разминирования.