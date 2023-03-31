Все последующие будут завидовать предшественникам – Ступак о новой мобилизации в России
По информации западных СМИ, Кремль намерен призвать на войну еще 400 тысяч контрактников. Однако в новой волне ситуация с оснащением и техникой будет еще хуже, чем у предыдущих.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, не стоит недооценивать врага, ведь у него действительно есть человеческий ресурс. Здесь следует и напомнить, что Путин уже подписал указ о весеннем призыве срочников.
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С каждой новой волной у них будет еще больше проблем
Как отметил Ступак, во время предыдущей мобилизации они достаточно с трудом преодолели отметку в 200 тысяч. Уже впоследствии Путин рассказывал о 360 тысячах призванных, а министр обороны Шойгу – о 320 тысячах. Так и не стало понятно, сколько они действительно собрали людей.
Я думаю, что в этом году им собрать людей будет труднее, чем раньше. Конечно, определенное количество наберут. Сейчас они очень рассчитывают на два призыва,
– отметил Ступак.
Очевидно, что военные сразу будут добровольно-принудительно "предлагать" срочникам подписать контракт и отправиться на войну. Так они, условно, смогут собрать максимум 280 – 300 тысяч человек. Хотя в этом случае на контракт должны согласиться все срочники. Тогда у них будет еще необходимость собрать 100 – 120 тысяч контрактников. Это может быть для них проблемой.
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Не стоит забывать и о проблемах с обеспечением. У мобилизованных оккупантов с первой волны были значительные проблемы с оснащением. В этот раз будет еще хуже.
С каждой новой волной им будет труднее всех снабжать. О технике не говорим. Уже есть проблемы. Но автоматов, к сожалению, хватит на всех,
– считает Ступак.
Россия хочет мобилизовать еще 400 тысяч человек
- В издании Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что Россия собирается набрать еще 400 тысяч человек. Они попытаются восполнить потери контрактниками.
- В британской разведке сомневаются, что России удастся это осуществить. Однако вполне реально, что так называемых "добровольцев-контрактников" будут просто заставлять подписывать контракт.
- Параллельно российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве. Он хочет набрать 147 тысяч срочников.