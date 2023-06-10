Военкомат вызывает в день вручения повестки: что делать, если нет возможности прийти в ТЦК и СП

В Украине продолжается действие военного положения и мероприятия по мобилизации мужского населения. Следовательно, мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку в любом общественном месте нашей страны.

Несмотря на это, работники военкомата могут порой отметить в повестке, что появиться нужно уже сегодня или завтра со дня получения этого документа. Можно ли не приходить в ТЦК и СП за повесткой "сегодня на сегодня", разбирался 24 Канал.

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Какой срок имеют украинцы, чтобы прийти в военкомат

Адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко отметила, что обязательно должен прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, указанный на бланке. По ее словам, в настоящее время в украинском законодательстве нет минимального срока, когда мужчина должен явиться по вызову.

"Поэтому работники военкоматов нередко указывают термин с "сегодня на завтра", а то и вообще, "сегодня на сегодня", – пояснила Анищенко.

Она также отметила, что если военнообязанный не явится в ТЦК и СП, его могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Однако, по мнению эксперта, все же существуют способы, когда мужчина может изменить дату прибытия в военкомат.

Рекомендую тем, кому выписывают повестки, сразу на месте указывать на невозможность появиться "завтра" и согласовать дату прибытия в военкомат,

– заметила она.

Юрист также считает, что в повестке для явки в ТЦК и СП должна стоять дата, позволяющая военнообязанному явиться по вызову не позднее, чем за 3 дня с даты ее вручения.

Каковы причины для того, чтобы не прийти в военкомат в указанное время

Адвокат подчеркнула, что если человек не может прийти в военкомат "сегодня на сегодня", то он может пользоваться перечнем уважительных причин, который накануне утвердил Кабмин.

Согласно постановлению Кабинета министров, уважительными причинами могут считаться:

смерть близких родственников (родителей, жены, ребенка, брата, сестры, деда, бабы), или близкого родственника жены (супруга), произошедшей не позднее чем за 7 суток до даты начала собрания;

болезнь или необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, а также родителями, как своими, так и жены или мужа, проживающими вместе с военнообязанным или резервистом;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также привлечение его к административной или уголовной ответственности, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Напоследок юрист отметила, что в случае невозможности своевременно явиться в военкомат, украинцам нужно направить в ТЦК и СП рекомендованное письмо с уведомлением, что человек не может прийти в указанный промежуток времени, а также объяснить причину этой невозможности.

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