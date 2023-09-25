Могут ли призывать в ВСУ лиц с легкими расстройствами психики

В Украине продолжается общая мобилизация, призвать в защиту страны могут всех граждан призывного возраста, у которых нет оснований для отсрочки. Перед тем, как вступить в ряды ВСУ, военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Недавно в Минобороны приняли новые условия годности к военной службе и упорядочили прохождение службы ограниченно подходящих лиц. Юристка КНП "Консультативно-диагностический центр" Татьяна Шевченко и глава ВЛК Деснянского района Киева Юрий Менджерес рассказали, могут ли мобилизовать граждан с легкими психическими расстройствами.

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Прежде всего следует понимать, что в соответствии с перечнем болезней, в зависимости от статьи, лицо может признаваться:

ограниченно пригодной,

непригодной или нуждающейся в лечении.

Решение всегда по ВЛК

Следовательно, в зависимости от того, какая именно психическая болезнь у человека – ВЛК будет принимать соответствующее решение, после прохождения медицинского обследования – это может быть деменция, шизофрения или депрессивные состояния.

В любом случае, каждое заболевание определяется индивидуально после проведения детального медицинского осмотра пациента. Поэтому дать четкий ответ – смогут они нести службу или нет, ответить сразу невозможно. Все зависит от того, чем именно страдает человек и что будет обнаружено после обследования,

– подчеркнула юрист Татьяна Шевченко.

Она объяснила, что люди могут страдать психологическими расстройствами с детства, или, например, приобрести это заболевание уже во взрослом возрасте. Все это должны выяснять специалисты.

Где сможет проходить службу такое лицо

Правовая справка. ВЛК в своей работе руководствуется приказом Минздрава №402 от 14.08.2008 и приказом Министерства обороны Украины №490 от 18.08.2023.

Председатель ВЛК Деснянского района уточнил, что когда человеку ставят диагноз – то или иное психическое расстройство, а затем определяют степень его пригодности к военной службе, в заключении комиссия пишет, что лицо пригодно или непригодно проходить службу в определенных видах военных формирований.

Может быть исключение, что военнообязанный не может проходить службу в десантных войсках или в ВМС. Это обязательно указывается в решении ВЛК. И уже на основании этого вывода, когда человек прошел ВЛК, военкомат решает в какую часть направлять мобилизованного для прохождения службы, руководствуясь выводом ВЛК,

– заметил Менджерес.

Он также отметил, что с легким психическим заболеванием человек может проходить службу, например, в тылу – занимаясь бумажной работой, или находиться рядом с зоной боевых действий – ремонтируя технику. Но при этом не участвовать непосредственно в боевых действиях.

Мобилизация в Украине: главное