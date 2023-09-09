Могут ли в Украине мобилизовать тех, кто не подлежит призыву: объяснение ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В территориальном центре комплектования объяснили, могут ли призвать на военную службу тех, кто по каким-либо причинам не подлежит этому процессу.

На контрактную службу в Украине могут принять тех, кто не подлежит призыву по законодательству, но есть определенные исключения. О них рассказал начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Роман Сушко.

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Всех желающих отправляют на ВЛК

Сушко рассказал, что ТЦК не может мобилизовать лиц с инвалидностью. Однако, если они сами пожелают служить, их направляют на ВЛК. Тогда комиссия решает, может ли человек служить.

Такая же ситуация и с теми, кто непригоден к военной службе по состоянию здоровья. Если человек хочет служить, он должен написать заявление.

Также в Украине не могут призвать людей старше 60 лет, ведь по закону проходить военную службу можно только до 60 лет.

Многодетных могут призвать, но только если это лицо само напишет заявление.

А еще я требую заявление от его жены, потому что были случаи, когда по каким-то недоразумениям с женой, невзгоды в семье, муж писал заявление на мобилизацию, его призывали, а потом ко мне приходила жена с детьми и начинали требовать вернуть мужа обратно,

– добавил Сушко.

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