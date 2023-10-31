Какой будет мобилизация в Украине в ноябре: 3 вида повесток и призыв во время академотпуска

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Хотя официально они действуют до 15 ноября, скорее всего, Верховная Рада снова продлит их сроки еще на 2 месяца. Какой будет мобилизация в ноябре и кого могут призвать на службу – читайте в статье 24 Канала.

Украина вступает в новый месяц войны с Россией. К сожалению, до окончательной победы еще далеко, ведь Москва не считается с потерями людей и техники и настроена воевать до последнего россиянина. На это указывает динамика потерь оккупантов. Несмотря на это, по оценкам ГУР МО, численность оккупационного контингента России в Украине до сих пор составляет 400 000 человек.

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Также в России на постоянной основе происходит мобилизация и каждый месяц они набирают до 20 000 новых бойцов – как мужчин, так и женщин. При этом у Путина на руках еще остается козырь большой мобилизации – осенью 2022 года этот шаг сумел спасти россиян на фронте. Тогда за ошибки путинских генералов заплатили своей жизнью многочисленные российские "мобики". Впрочем, врагу удалось остановить украинское наступление и удержать фронт.

Силы обороны Украины мужественно сдерживают вражеское нашествие и проводят свои операции, при этом также теряют самый ценный ресурс – людей. Также после более чем 600 дней активных боевых действий встал вопрос ротации – украинские воины продемонстрировали самый высокий уровень мотивации, но и они не железные, а значит – нуждаются в ротации и кадровом усилении. Эти вопросы решает всеобщая мобилизация, действующая в Украине в условиях военного положения. В настоящее время военное положение в нашем государстве официально продолжается до 15 ноября 2023 года. Впрочем, это сугубо техническая дата и скоро Верховная Рада продлит его срок, а значит – и мобилизацию.

Кто подлежит мобилизации в ноябре 2023 года

Пригодные и ограниченно пригодные военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют опыта службы;

Пригодные и ограниченно пригодные военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет с опытом военной службы;

Пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе;

Исключенные и снятые с военного учета мужчины, если ВВК признает их пригодными и они не совершали тяжких и особо тяжких преступлений;

Мужчины с инвалидностью от 18 до 60 лет, если ВВК сочтет их пригодными или ограниченно пригодными к службе – по собственному желанию;

Военнообязанные женщины, стоящие на военном учете.

Повестки трех видов

Женщины, имеющие медицинские специальности, должны становиться на учет. Если женщина с медицинским образованием находится за границей, она должна обратиться в консульское учреждение.

В ноябре 2023 года военнообязанным уже традиционно будут вручать повестки трех видов:

повестки для уточнения данных;

повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);

мобилизационное предписание.

Напомним, осенью в Украине активно проверяли ТЦК и СП вместе с ВВК на предмет злоупотреблений и разоблачили некоторые факты фиктивных исключений из списков. Таким образом, мужчины, исключенные из списка военнообязанных и снятые с военного учета, могут получить повестку для повторного прохождения ВВК. Если комиссия даст заключение, что они пригодны к службе, их поставят на учет, а затем могут мобилизовать.

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Повестки также могут раздаваться уполномоченными лицами в любом месте. Таким образом, работники ТЦК и СП будут искоренять страх перед военной формой среди мужчин, посещающих мероприятия Young Business Club и им подобных.

Граждане, переезжающие в другие города, регионы или зарубежные страны должны обращаться в военные центры или консульские учреждения нового фактического места жительства. На это дается 7 дней, иначе – штраф.

Испуганные молодые бизнесмены и несколько старшие политики должны наконец понять, что Украина ведет отечественную войну, на кону существование нации и государства, а значит – истерики в соцсетях и оффлайне не ко времени. Надо готовиться дать отпор врагу и быть готовым к мобилизации.

Отсрочка – кто может получить

В Украине действует общая мобилизация, однако в ряды Сил обороны мобилизуют не всех – с таким количеством людей войско просто не справилось бы, ведь людей надо подготовить и вооружить, разместить и банально накормить. Это занимает много времени и ресурсов. Наконец, на фронте просто не нужно такое количество людей. Вместо этого они нужны в экономике и других отраслях, страна должна также не останавливать процесс подготовки кадров. Учитывая это, в государстве действует отсрочка от мобилизации.

Отсрочку можно получить по 5 основным категориям:

по состоянию здоровья,

через профессиональную деятельность,

бронирование,

по семейным обстоятельствам,

для получения образования и для занятия научной деятельностью и преподаванием.

Последний пункт в ближайшее время может претерпеть изменения – в Верховной Раде сейчас прорабатываются варианты с отменой отсрочки для соискателей второго высшего (по крайней мере, для представителей группы "40+" или обучающихся на заочной форме).

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Также в планах народных избранников ввести мобилизацию не на военную службу, а, например, на предприятия военно-промышленного комплекса. Впрочем, эта перспектива далека и точно не касается ноября 2023 года. Другой вопрос – почему к этому пришли только в конце второго года полномасштабной войны. Впрочем – лучше позже, чем никогда.

Что теперь с академическими отпусками

Также в октябре 2023 года Минобразования официально разъяснило ситуацию по академическим отпускам. Этот вопрос вызвал немало недоразумений, ведь человек с "академкой", де-юре, есть среди списков обучающихся, а на самом деле этого не делает.

Чиновники от образования теперь решили: лица, оформившие "академку", подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от мобилизации. В случае призыва они имеют право на продление академического отпуска по мобилизации.

На владельцев "академок" не распространяется действие соответствующих норм об отсрочке, зафиксированных в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку во время академического отпуска они не учатся.