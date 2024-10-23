Демограф рассказала, сколько мужчин в целом можно мобилизовать в Украине

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут быть привлечены к обороне нашего государства.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко сообщила, что в целом в Украине количество населения на подконтрольных территориях составляет более 31 миллиона.

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Мобилизационный ресурс

По оценкам аналитических центров, учитывая количество населения, в Украине могут мобилизовать 3 – 5 миллионов мужчин призывного возраста.

Это только оценки, если говорить о мужчинах, которым 25 – 60 лет,

– сказала Лидия Ткаченко.

К слову, из-за активизации наступательных действий оккупантов, темпы призыва, по словам Егора Чернева, должны возрасти. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, отметил, что рейды по набору военнообязанных связаны с необходимостью дополнительных сил для противостояния противнику.